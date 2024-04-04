Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Dede Korkut, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip efsanevi bir karakterdir. Dede Korkut Hikâyeleri, Türk edebiyatının en eski yazılı eserlerinden biridir. Anadolu'da yaşayan Türk boylarının kültürünü, yaşayışını, inançlarını ve kahramanlık anlayışını yansıtır. Peki, Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir?

DEDE KORKUT KİMDİR?

Dede Korkut, Türk Dünyasının 'bilge atası' olarak bilinen ve kabul edilen biridir. Kendisinin Oğuzların Kayı ve Bayat boylarından geldiği ve 570 ile 632 seneleri arasında yaşadığı tahmin edilir. Türk destan ve hikayelerinde, Dede Korkut'un adına ve onun mucizevi sözlerine denk gelmek hemen her zaman mümkündür.

DEDE KORKUT NE ZAMAN, NEREDE YAŞAMIŞTIR?

Dede Korkut hakkında yazılmış olan çoğu kaynak onun 570-632 yılları arasında yaşadığını söylemektedir.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ NEDİR?

Dede Korkut hikayeleri, Türklerin yaşamını tarihsel, kültürel ve toplumsal bakımdan anlatan önemli bir kaynaktır. Bu nedenle, Türk edebiyatında da önemli bir yere sahiptir.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?