Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Güncelleme:
Konuk olduğu Haberler.com stüdyolarında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Bugün Meclis'te olmanızı CHP'ye mi borçlusunuz?" sorusuna verdiği yanıtla yeni bir tartışmanın da fitilini ateşleyecek.

  • Ahmet Davutoğlu, CHP'ye borçlu olmadığını ve siyasi kariyerini kendi emeğiyle ilerlettiğini belirtti.
  • Davutoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını rövanşizmi engellemek amacıyla desteklediğini açıkladı.
  • Davutoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde rövanşizmi ilk olarak kendi partisine uygulayacağını ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com yayınında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

"CHP'YE BORÇLU DEĞİLİZ"

"Bugün Meclis'te olmanızı CHP'ye mi borçlusunuz?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, "CHP'ye borçlu değiliz. Ben hayatımda Hiç kimseye borçlu değilim. Bakın ne bir insana bir kuruş borcum oldu, ne de siyaseten birine borçluyum. Hiç kimseye borçlu değilim. Geldiğim yere rabbimin verdiği, lütfettiği nimetler ve milletimin desteğiyle geldim. Nimet derken akıl nimeti... Ben bir aristokrat çocuğu değilim. Ben Anadolu'nun bir köyünden çıkmış bir insanım, emeğimle geldim. Kimsenin peşinden de koşmadım. İyi bir ilim adamı olmasaydım kimse beni başdanışman yapmazdı. İyi bir başdanışman olmasaydım kimse beni dışişleri bakanı yapmazdı. İyi bir dışişleri bakanı olmasam da başbakan olamazdım. Ama teveccühü dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı hep teşekkür ettim" dedi.

NEDEN Mİ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİK?

Sözlerinin devamında 14 Mayıs 2023 seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "CHP kanadına söylüyorum. Ya benim size ne borcum var Allah aşkına? Ne borcum var? Benim hayatımda sizin bir katkınız mı var?Benim kitaplarım, benim koyduğum fikirler, düşünceler... Aksine stratejik derinliğe düşmanlık yaptınız. Peki sizinle bir araya geldik? Açık söyleyeyim, sizin bir seçim sonrası bu geniş kitlelere bir rövanşizm dürtüsüyle zarar vermenizi engellemek içindi. Demokrat milliyetçiler, demokrat muhafazakarlar, demokrat laikler, sosyal demokratlar, bir arada olalım ve rövanşizm engelleyelim. Açık ve net ifade ediyorum; Türkiye'nin o rövanşizme düşmemesi için bir anlaşma yaptık. Biz sizin Cumhurbaşkanı adayınızı destekledik" şeklinde konuştuk.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAZANMIŞ OLSALAR..."

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde CHP'nin rövanşizmi ilk olarak kendilerine uygulayacağını vurgulayan Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'yla iki seçim, kıran kırana mücadele etmiş biriyim. Kendi nefsimden fedakarlık ederek on kişinin milletvekili olmasını sağlamışız. CHP'nin Şırnak'taki, Konya'daki oylarına bakın. Buralardaki değişime bakın. Bir anlaşmaydı, bir ittifaktı. Herkesin aldığı ve verdiği belli. Tamam, ittifak da bitti şimdi. Ama şunu anlıyorum ki bunlar cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış olsalar demek ki rövanşizmi önce bize uygulayacaklardı. Tahammül edemediler. Benim tek niyetim vardı; Türkiye'yi bir rövanşizm tuzağına düşürmemek. Şimdi bitti mi o tehlike? Yine bitmedi. 2028'de yine bu mantık.. Bize dahi tahammül edemeyen mantık... CHP mantığı nelere yol açabilir görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEnes:

Davutoglu seni kullanmak istediler destek oyların ile seçimi kazanmak istediler seçimi kazanamayinca hooop suçladılar. Chp hep böyle ataturk kalksa namaz kılsa ataturk düşmanı olur bu rakicilar

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

ülkenin neden bu durumda olduğunu kanıtı bu beyefendi bundan o kadar çok ki bu ülkeyi düzeltemiyoruz hepsi boynuna levha asmış satılığız diye size nasıl güvenelim daha kötüsü biz nasıl bir insanızki sizi idareci yapmışız

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıugureroglu6060:

Davutoğlu hadi hodri meydan şimdi seçim geliyor tek başına gir seçime görelim anyayı Konyayı

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenginkaya7:

Sen tarlasini yağmur yagan yere tasiyan bir adamsin , Simdi gene Erdogana yaltaklaniyorsun !!!!

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Demdimmi bu akp nin piyonu idye iste apacik utiraf etti yani siyasla islamcilardan hesap sormasinlar diye orada buluyormus siyasla islamcilarin truva ati bu Chp kendine gel bu oyunlar sana son uc secimdir oynaniyor sende hqp gibi yuriyorsun icindeki kriptolari temizle o rovans dedigiseyin en can alici noktasi feto ile akp ortakligi hepsi ortak o sictan o donemde akp de bulunanlarin hepsi korkakrlar akp devrilirse feto ile ortak tak ya taptiklari kumpas meydana cikacak asil korku bu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
