Davinson Sanchez Başakşehir maçında neden yok? Davinson Sanchez neden oynamıyor, sakat mı?

Davinson Sanchez neden yok? Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Başakşehir Galatasaray karşılaşması 20 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak ve karşılaşmanın hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlenecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray 22 puanla lider konumda bulunurken, ev sahibi ekip Başakşehir 6 puanla 13. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'deki 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna namağlup devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden Başakşehir ise Süper Lig'de yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde turuncu-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında çıkış arayacak.

DAVİNSON SANCHEZ NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Oyuncu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu nedenle Okan Buruk'un kadrosunda yer alamayacak.

Savunmada Sanchez'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un farklı alternatifleri değerlendirmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının, stoper hattında Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birine görev verebileceği tahmin ediliyor.

SİNGO BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sağ bekte görev yapan oyuncunun sakatlığının tedavisi sürüyor ve bu nedenle kadroya dahil edilmedi.

Singo'nun yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un sağ bekte Roland Sallai'ye şans vermesi bekleniyor. Buruk'un savunma kurgusunu bu eksikler doğrultusunda yeniden şekillendireceği ifade ediliyor.