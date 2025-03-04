Danla Bilic ve Emirhan Topçu sevgili mi?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu arasında aşk dedikoduları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin, geçtiğimiz hafta sonu iki günlük bir tatil için Batum'a gittikleri iddia edildi. Peki, Danla Bilic ve Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

DANLA BILIC VE EMİRHAN TOPÇU SEVGİLİ Mİ?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın "Gel Konuşalım" programında paylaştığı bilgilere göre, ikili geçtiğimiz hafta sonu iki günlük bir tatil için Batum'a gitti. Havalimanında ayrı ayrı seyahat etmelerine rağmen, Batum'da birlikte görüldükleri ifade edildi.