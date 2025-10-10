Haberler

Danilo Şef kime kaşık attı?

Danilo Şef kime kaşık attı?
Güncelleme:
Bu akşam MasterChef Türkiye'de haftanın finaliyle birlikte büyük bir heyecan yaşanıyor. İzleyiciler ekran başında nefeslerini tutarken, yarışmacılar mutfakta en iyi tabağı çıkarabilmek için tüm hünerlerini sergileyecek. Gecenin sonunda ise hem mutfakta hem ekranda sevinç dolu anlar yaşanacak. Peki, Danilo Şef kime kaşık attı?

Bu sezonun ilk "kaşık" anı bu akşam izleyicilerle buluşacak. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda olduğu yarışmada, yarışmacılar bu kez alıç temasına uygun yemeklerle yaratıcı yönlerini ortaya koyacak. Şeflerin tadımı sonrasında bir yarışmacının tabağı diğerlerinden ayrılacak ve sezonun ilk "altın kaşığı" o isme gidecek. Kimin tabağı şeflerden tam not alacak, kim bu unutulmaz mutluluğu yaşayacak – tüm gözler bu sorunun cevabında olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HEYECAN ZİRVEDE

Masterchef Türkiye'de bu akşam haftanın final heyecanı izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yarışmacılar, büyük finale kalabilmek için tüm becerilerini ortaya koyarken mutfakta hem yoğun bir rekabet hem de duygusal anlar yaşanacak.

BU AKŞAM DUYGUSAL VE SEVİNÇ DOLU ANLAR

Yeni bölümde yarışmacılar, şeflerin takdirini kazanabilmek için en özel tariflerini hazırlayacak. Bu akşamki bölüm, sezonun en dikkat çeken anlarından birine sahne olacak ve bir yarışmacı mutfakta unutulmaz bir mutluluk yaşayacak.

SEZONUN İLK KAŞIĞI GELİYOR

MasterChef mutfağında sezonun ilk "kaşık" anı bu akşam ekrana gelecek. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendireceği alıç temalı tabaklar arasından biri öne çıkacak ve şeflerin büyük beğenisini kazanarak sezonun ilk "kaşığı"nı alacak.

DANİLO ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

Şeflerin övgüsünü kazanan o yarışmacı Sezer oldu.

Osman DEMİR
500

