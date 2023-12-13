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Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film?

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Güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinen Dangal filmi, ekranlara geliyor. İzleyiciler dangal ne demek, anlamı nedir sorusuna yanıt arıyor. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır. Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal hangi ülkenin filmi?

Dangal ne demek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olan Dangal ne tür bir film? Dangal ne anlatıyor? Hindistan yapımı bir film olan Dangal, konusu ve oyuncuları ile beğeni kazanırken, aynı zamanda filmin ismi de merak konusu oldu. Peki, Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir?

DANGAL KONUSU

Hintli bir Mahavir Singh Phogat, güreş hayranıdır ve iki kızını güreşçi olarak yetiştirmek ister. Ancak kız çocuklarının güreşçi olamayacağına ilişkin genel kanı genç babanın bu isteğini gerçekleştirmesindeki en büyük engeldir. Ancak Singh Phogat, yılmaz ve tüm zorluklara rağmen, kızlarını iyi birer güreşçi olarak yetiştirir.

Geeta Phogat ve Babita Kumari yıllar süren zorlu çalışmalarının ardından güreş sporunda iddialı isimler haline gelirler.

Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olarak adını tarihe yazdırırken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır.

DANGAL NE DEMEK?

Hindistan'da güreş müsabakalarına Dangal ismi veriliyor. Dangalın Türkçe anlamı ise "Güreşen Kişiler" şeklindedir.

DANGAL FİLMİNİN OYUNCULARI

Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Aamir Khan India Haberler

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