Damla Ersubaşı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı biyografisi!

Damla Ersubaşı, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Oyuncu Damla Ersubaşı kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Bir zamanların sevimli oyuncusu Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşlarda ekranlara gelen Ersubaşı, 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile izleyenler karşısına çıktı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanındı. Her Halimle Sev Beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Sihirli Annem, Aslı ile Kerem ve Benimle Evlenir misin dizilerinde yer aldı.

Uzun süre aldığı kilolar nedeniyle gündemde olan Damla Ersubaşı; mide küçültme ameliyatı sayesinde 41 kilo verdi. 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı. Bir giyim markasında modellik yaptı. Ardından Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında asistanlık yaptı. 2016 yılının son günlerinde Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi.