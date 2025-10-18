Damla Eroğlu Big5 Türkiye'ye mi katılıyor? Big5 Türkiye ne zaman başlıyor, kimler var?

Big5 Türkiye, sahne sanatlarında yetenekli gençlerin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. 23 Ekim 2025'te başlayacağı söylenen yarışmada, tiyatrodan dansa, müzikten performansa kadar geniş bir yelpazede yetenekler izleyici karşısına çıkacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BİG5 TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Big5 Türkiye'nin yeni sezonunun 23 Ekim 2025'te başlayacağı iddia ediliyor. Program, genç yeteneklerin dans, tiyatro ve müzik performanslarını sergileyebilecekleri önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Bu sezon, gençlerin sahne sanatları alanındaki yeteneklerini geniş kitlelerle buluşturması bekleniyor.

DAMLA EROĞLU BİG5 TÜRKİYE'YE Mİ KATILDI?

Damla Nur Eroğlu Big5 Türkiye'ye katıldı. 18 yaşındaki tiyatro öğrencisi ve dans tutkunu Damla, sahne enerjisi ve özgüveniyle yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Big5 Türkiye tanıtımında "Ait olduğum yere ait olduğum şeyi almaya geldim" sözleriyle iddialı bir giriş yapan Damla, sahne performanslarında dramatik anlatımı ve beden dilini bir arada kullanarak izleyiciyi etkilemeye hazırlanıyor.

DAMLA EROĞLU KİMDİR?

Genç yaşına rağmen sosyal medya dünyasında dikkat çeken bir isim haline gelen Damla?Nur?Eroğlu, yaklaşık 18 yaşında, 152 cm boyunda ve 40 kg ağırlığında bir içerik üreticisidir.

Açık kumral saçları ve açık kahverengi gözleriyle tanınan Damla, TikTok ve Instagram gibi platformlarda özellikle kardeşleriyle birlikte hazırladığı videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. İçerikleri eğlenceli ve samimi bir tarz taşırken, gençliğe hitap eden enerjisiyle öne çıkmaktadır.

DAMLA EROĞLU KAÇ YAŞINDA?

DAMLA EROĞLU NERELİ?

DAMLA EROĞLU'NUN KARİYERİ

Damla?Nur?Eroğlu sosyal medya platformlarında özellikle TikTok ve Instagram üzerinden paylaştığı videolarla adını duyurmuştur. Kardeşleriyle birlikte hazırladığı kısa form içerikler, eğlence ve günlük yaşam odaklı temaları içeriyor ve genç izleyici kitlesi arasında hızla yayıldı.

Ayrıca bir ajansa kayıtlı olarak model-oyunculuk yönünde de değerlendirilme aşamasında olduğu bilinmektedir. Bu yönüyle, dijital fenomenlikten gelen tanınırlığını geleneksel medya veya oyunculuk kariyerine dönüştürme potansiyeline sahip bir profil çiziyor.