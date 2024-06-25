Damla Doğan Tuncel kimdir? Damla Doğan Tuncel kaç yaşında ve nereli?

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DAMLA DOĞAN TUNCEL KİMDİR?

Sunucu Damla Doğan Tuncel, lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladı ve 2007 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra çeşitli gazetelerde staj yaptı.

1988 doğumlu olan Tuncel, TRT Türk kanalında editör olarak çalışmaya başladı. Şu anda ise Sözcü TV ekranlarında sunuculuk yapmakta.