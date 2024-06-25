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Damla Doğan Tuncel kimdir? Damla Doğan Tuncel kaç yaşında ve nereli?

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Sunucu Damla Doğan Tuncel Sözcü Tv'de Hafta Sonu Ana Haber programını sunuyor. Damla Doğan Tuncel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Damla Doğan Tuncel kimdir?

Gazeteci, sunucu ve moderatör olan Damla Doğan Tuncel kimdir merak ediliyor. Damla Doğan Tuncel'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Damla Doğan Tuncel kimdir? Damla Doğan Tuncel kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

DAMLA DOĞAN TUNCEL KİMDİR?

Sunucu Damla Doğan Tuncel, lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladı ve 2007 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra çeşitli gazetelerde staj yaptı.

1988 doğumlu olan Tuncel, TRT Türk kanalında editör olarak çalışmaya başladı. Şu anda ise Sözcü TV ekranlarında sunuculuk yapmakta.

Damla Doğan Tuncel kimdir? Damla Doğan Tuncel kaç yaşında ve nereli?

Damla Doğan Tuncel kimdir? Damla Doğan Tuncel kaç yaşında ve nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Damla Doğan Sözcü TV Sözcü Televizyon Gündem Magazin Haberler

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