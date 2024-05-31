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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR? D vitamini eksikliği belirtileri neler?

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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR? D vitamini eksikliği belirtileri neler? D vitamini eksikliği, genellikle yetersiz beslenme, yetersiz güneş ışığına maruz kalma veya bazı sağlık durumları nedeniyle ortaya çıkar. Bu eksiklik; yorgunluk, kemik ve kas ağrıları, depresyon ve bağışıklık sistemi sorunları gibi bir dizi belirtiye neden olabilir. D vitamini eksikliğinin tedavisi genellikle diyet değişiklikleri ve takviyeleri içerir.

D vitamini, cildin güneş ışığına maruz kalmasıyla üretilir. Yetersiz güneş ışığı alımı, özellikle kış aylarında ve kapalı mekanlarda çok zaman geçirenlerde eksikliğe yol açabilir. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR? D vitamini eksikliği belirtileri neler? İşte merak edilenler...

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Düşük D vitamini içeren beslenme: Balık, yumurta sarısı, süt ürünleri gibi D vitamini açısından zengin gıdaların yeterince tüketilmemesi.

Emilim problemleri: Crohn hastalığı, çölyak hastalığı veya kistik fibrozis gibi sindirim sistemi hastalıkları D vitamini emilimini azaltabilir.

Böbrek ve karaciğer hastalıkları: Bu organlar D vitaminini aktif hale getiren enzimleri üretir. Böbrek veya karaciğer hastalıkları bu süreci bozabilir.

Yaş: Yaşlı insanlar, ciltlerinin daha az D vitamini üretmesi ve daha az güneşe maruz kalmaları nedeniyle daha fazla risk altındadır.

Koyu ten rengi: Melanin pigmenti güneş ışığının cilde nüfuz etmesini ve D vitamini üretimini azaltır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

  • Kemik ve kas ağrıları: D vitamini eksikliği, kas zayıflığı ve yaygın kemik ağrılarına yol açabilir.
  • Yorgunluk ve halsizlik: Enerji seviyelerinde düşüş ve sürekli yorgunluk hissi.
  • Bağışıklık sistemi zayıflığı: Sık sık hastalanma ve enfeksiyonlara karşı dirençsizlik.
  • Depresyon: Ruh halinde düşüş ve depresif belirtiler.
  • Kemik problemleri: Çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi veya osteoporoz.
  • Saç dökülmesi: Ciddi eksiklik durumlarında saç dökülmesi.
  • Yaraların geç iyileşmesi: Yaraların normalden daha uzun sürede iyileşmesi.
  • Kronik ağrılar: Özellikle bel ve kalça bölgesinde kronik ağrılar.

D vitamini eksikliğinden şüpheleniyorsanız, bir doktora başvurarak kan testi yaptırmak en doğrusu olacaktır. Doktorunuz eksikliğin derecesine göre size uygun takviyeler veya tedavi yöntemleri önerebilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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