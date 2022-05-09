CZN Burak hasta mı, ne ameliyatı oldu? CZN Burak hastalığı nedir? CZN Burak ne oldu?

Czn Burak hastalığı nedir, ne ameliyatı oldu? Türk şef, lokantacı ve internet fenomeni Czn Burak, son günlerde yaptığı yemeklerle değil de geçirdiği ameliyat ile gündeme gelmektedir. Sosyal medya platformu TikTok!a hastanede sedye üzerinde yatarken attığı videoyu gören sevenleri CZN Burak hasta mı? CZN Burak ne ameliyatı oldu? CZN Burak hastalığı ne? CZN Burak'a ne oldu? sorularına yanıt aradı. İşte CZN Burak'ın o görüntüsü!

CZN BURAK HASTA MI?

CZN Burak resmi TikTok hesabı @cznburak'ta paylaştığı video ile sevenlerini merakta bıraktı. CZN Burak'ın hastalığı ne, CZN Burak'a ne oldu soruları sosyal medyada gündem oldu. İşte CZN Burak'ın o videosundan görüntüler:

CZN Burak'ın hastalığının ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve net bir bilgi yok. Ancak sosyal medyada başarılı şefin kilo problemi olduğu ve kötü hastalığa yakalandığına dair iddialar yer alıyor. CZN Burak'ın hastalığı ile ilgili ve neden ameliyat olduğu ile ilgili bir kesin bir açıklama bulunmamaktadır.

CZN BURAK KİMDİR?

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir 24 Mart 1994, İstanbul doğumlu Türk şef, lokantacı ve internet fenomenidir.

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2009'da Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.

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