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Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli?

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Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Tekirdağ Belediye Başkan adayı olan Cüneyt Yüksel hakkında merak edilenler. Cüneyt Yüksel'in yaşı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Tekirdağ Belediye Başkan adayı ise Cüneyt Yüksel oldu. Vatandaşlar, Cüneyt Yüksel'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

  • Tekirdağ'ın merkez Sûleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir. İşletme mezunu olan Yüksel, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler son sınıf öğrencisi olarak öğrenimine de devam etmektedir.
  • Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapmış, halen Tekirdağ MUSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aktif siyasete 2009 yılında AK Parti'de, Tekirdağ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yüksel, dış ilişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimleri'nde Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. 2014 yılının Ağustos ayında Genel Merkez Teşkilat Başkalığ'ının talimatı ile Süleymanpaşa İlçe Başkanı olarak atanan Yüksel, bu görevini 2 yıl sürdürmüştür
  • 2018 tarihinde gerçekleşen il kongresinde yeniden seçilen Yüksel, 1 Aralık 2018 yılında Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olana kadar AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.
  • Cüneyt Yüksel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı oldu.

Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli?Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel

Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli?Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel

Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli?Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Cüneyt Yüksel AK Parti Tekirdağ Gündem Yaşam Politika Haberler

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