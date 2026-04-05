Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortusu'nu kutladığı bir mesaj yayınladı. 

"HRİSTİYAN DÜNYASININ PASKALYA YORTUSU'NU TEBRİK EDİYORUM"

İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum." dedi. 

"BARIŞ İKLİMİNİ GÜÇLENDİRMEKTE KARARLIYIZ"

Erdoğan mesajının devamında, "Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Evet..Bencede Hıristiyan kardeslerinde bayramı barış içinde kutlu olsun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

