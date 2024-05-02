Cumhurbaşkanı Erdoğan lüks düşkünü vekillere ne dedi, olay ne?

AK Parti'de bazı milletvekillerinin ıstakoz ve Rolex marka saat kareleriyle gündeme gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı. Erdoğan'ın kritik MYK toplantısı sonrası yaptığı görüşmelerde bazı isimleri "Benim milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? diyerek uyardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan lüks düşkünü vekillere ne dedi?İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

31 Mart yerel seçimlerinde ikinci parti konumuna düşen Ak Parti'de bazı milletvekillerinin ıstakoz ve pahalı markalı saatlerle gündeme gelmesi tartışmaların fitilini ateşledi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik MYK toplantısı sonrası yaptığı görüşmelerde dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın sayılı insanın girdiği Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediği anları Instagram hesabından paylaşması, devamında AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarım milyonluk Rolex marka saati ile poz vermesi büyük yankı uyandırdı.

DEĞİŞİM PEYDERPEY OLACAK

AK Parti MYK seçimin ardından geçtiğimiz günlerde ikinci kez toplandı. 31 Mart'taki oy kaybının nedenlerinin masaya yatırıldığı kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Değişimi peyderpey yapacağız" dediği öğrenildi.

"BUNLAR AKIL EDİLEMEYECEK ŞEYLER DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısının ardından bazı görüşmelerde bulunduğu ve milletvekillerine ıstakoz, pahalı markalı saat gibi dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Hürriyet'te yer alan detaya göre; Erdoğan'ın "Milletvekilinin yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı. Milletvekilleri, kendini bir vatandaş gibi konumlandıramaz. Ben herkes gibi saat takıyorum, herkes gibi yemek yiyorum diyemez" sözleriyle vekillerden kendilerine çeki düzen vermelerini istedi.