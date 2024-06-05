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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama yetkisi iptal mi edildi? Yılmaz Tunç'tan açıklama var!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama yetkisi iptal mi edildi? Yılmaz Tunç'tan açıklama var! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama yetkisinin iptal edildiği iddialarına Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, konuyla ilgili detayları ve süreci açıkladı.

Türkiye'nin gündem konuları atasında "atama yetkisi" tartışması bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama yetkisi iptal mi edildi" sorularına açıklık getirdi. Vatandaşların kafalarında soru işaretleri oluşturan konuya dair net açıklama Bakan Tunç'tan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama yetkisi iptal mi edildi? Yılmaz Tunç'tan açıklama var! İşte tüm merak edilenler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ATAMA YETKİSİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumların gerçek olmadığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 Ocak 2017 tarihli ve 6 bin 771 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7 bin 142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama yetkisi iptal mi edildi? Yılmaz Tunç'tan açıklama var!

"AYM İPTAL KARARI VERDİĞİ DÜZENLEMELERİ ŞEKLİ YÖNDEN DEĞERLENDİRDİ"

7 bin 142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesinin tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildiğini söyleyen Bakan Tunç, şunları kaydetti; "Söz konusu Yetki Kanununa dayanılarak hazırlanan 703 sayılı KHK, yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı KHK'nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağlamış, bazı hükümler hakkında iptal kararı vermiş, KHK'nın tümünün iptali istemini ise reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal kararı verdiği düzenlemeleri, şekli yönden değerlendirmiş, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaşmış ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanımıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama yetkisi iptal mi edildi? Yılmaz Tunç'tan açıklama var!

"ATAMA GÖREVİ CUMHURBAŞKANINA AİTTİR"

Tunç, anayasanın 104. maddesinde de üzere üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına ait olduğunu ve bunların atamalarına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama yetkisi iptal mi edildi? Yılmaz Tunç'tan açıklama var!

"ATAMALARIN GEÇERSİZ OLDUĞUNA YÖNELİK YORUMLA GERÇEK DIŞI"

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlükte olduğunu vurgulayan Tunç, "Hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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