CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU: 15 Mart İzmir'de hava durumu nasıl? İzmir anlık ve haftalık hava durumu tahmini

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, 15 Mart Cumartesi günü hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, şehirde bahar havası etkisini göstermeye devam ediyor. Gün içinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yağış ihtimali de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İzmir'de hava durumu nasıl, yağmur var mı? İşte, İzmir için güncel hava durumu tahminleri…

İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İzmir'de hava sıcaklıkları hafta sonu boyunca yükselmeye devam edecek. Özellikle gün içinde sıcaklıkların 25-27°C civarında olacağı, akşam saatlerinde ise hafif serinlemelerin yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak hafta başına doğru yağmur geçişlerinin olabileceği ve sıcaklıklarda düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İzmir anlık ve haftalık hava durumu tahmini