Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU: 15 Mart İzmir'de hava durumu nasıl? İzmir anlık ve haftalık hava durumu tahmini

CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU: 15 Mart İzmir'de hava durumu nasıl? İzmir anlık ve haftalık hava durumu tahmini
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 15 Mart Cumartesi hava durumu nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre, şehirde bahar havası etkisini sürdürüyor. Peki, İzmir'de sıcaklıklar nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, İzmir için güncel hava durumu tahminleri…

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, 15 Mart Cumartesi günü hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, şehirde bahar havası etkisini göstermeye devam ediyor. Gün içinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yağış ihtimali de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İzmir'de hava durumu nasıl, yağmur var mı? İşte, İzmir için güncel hava durumu tahminleri…

İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İzmir'de hava sıcaklıkları hafta sonu boyunca yükselmeye devam edecek. Özellikle gün içinde sıcaklıkların 25-27°C civarında olacağı, akşam saatlerinde ise hafif serinlemelerin yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak hafta başına doğru yağmur geçişlerinin olabileceği ve sıcaklıklarda düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU: 15 Mart İzmir'de hava durumu nasıl? İzmir anlık ve haftalık hava durumu tahminiİzmir anlık ve haftalık hava durumu tahmini

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
img

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuvalla para kazandı
img

Celal Şengör'den İstanbul için uykuları kaçıracak çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den İstanbul depremi ilişkin korkutan sözler: 'Keşke ölseydik' diyecekler

Celal Şengör'den İstanbul için uykuları kaçıracak çıkış
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.