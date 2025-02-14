Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Devlet Bahçeli taburcu oldu

Devlet Bahçeli taburcu oldu

CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU:15 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak, kar var mı?

CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU:15 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak, kar var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Özellikle kar yağışı ve buzlanma riskinin artmasıyla birlikte, vatandaşlar dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, 15 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…

İstanbul'da 15 Şubat 2025 Cumartesi günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek. Peki, 15 Şubat'ta İstanbul'da sıcaklıklar nasıl olacak? Kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, İstanbul için güncel hava durumu tahminleri…

CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek. Hava sıcaklıklarının gün boyunca en düşük 8°C, en yüksek 13°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava beklenirken, zaman zaman yerel sağanak yağış görülebilir. Özellikle akşam saatlerinde havanın daha da soğuyacağı ön görülüyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU:15 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak, kar var mı?İstanbul'da hava durumu nasıl

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
img

Putin, Çernobil'i böyle vurdu! İşte ilk görüntüler
img

Burun estetiği yaptıracak mı? Verdiği yanıt takipçilerini mest etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.