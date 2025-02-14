CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU:15 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak, kar var mı?

İstanbul'da 15 Şubat 2025 Cumartesi günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek. Peki, 15 Şubat'ta İstanbul'da sıcaklıklar nasıl olacak? Kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, İstanbul için güncel hava durumu tahminleri…

CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek. Hava sıcaklıklarının gün boyunca en düşük 8°C, en yüksek 13°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava beklenirken, zaman zaman yerel sağanak yağış görülebilir. Özellikle akşam saatlerinde havanın daha da soğuyacağı ön görülüyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

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