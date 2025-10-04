Haberler

Cumartesi günü hangi diziler var? 4 Ekim Cumartesi günü kanalların TV yayın akışı!

4 Ekim Cumartesi günü televizyon severler ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Cumartesi akşamını keyifli geçirmek isteyenler, hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Cumartesi günü hangi diziler var? 4 Ekim Cumartesi günü kanalların TV yayın akışı!

4 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranları dopdolu! Hafta sonunu evde geçirmek isteyen izleyiciler, hangi dizilerin yayınlanacağını merak ederek yayın akışlarını araştırmaya başladı. Popüler kanallarda sevilen diziler ve programlar ekrana gelecek. Cumartesi akşamı hangi yapımlar izlenecek? İşte 4 Ekim Cumartesi TV yayın akışında öne çıkan diziler ve programlar haberin devamında yer alıyor.

KANAL D

  • 07:00 – Yabancı Damat
  • 08:30 – Konuştukça
  • 09:45 – Magazin D Cumartesi
  • 13:00 – Arka Sokaklar
  • 15:45 – Uzak Şehir
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 – Gelin Takımı
  • 22:30 – Gelin Takımı
  • 00:45 – Arka Sokaklar
  • 03:15 – Müzik Arası
  • 04:30 – Baht Oyunu

TRT 1

  • 05:18 – İstiklal Marşı
  • 05:20 – Yedi Numara
  • 06:00 – Benim Güzel Ailem
  • 08:45 – Kod Adı Kırlangıç
  • 10:30 – Hayallerinin Peşinde
  • 11:30 – Cennetin Çocukları
  • 14:30 – Teşkilat
  • 17:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 19:00 – Ana Haber
  • 20:00 – Gönül Dağı
  • 00:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi
  • 01:30 – Gündem Ötesi Artı
  • 01:50 – Lingo Türkiye
  • 03:05 – Gönül Dağı

SHOW TV

  • 06:00 – Aile
  • 08:00 – Cımbız Ali
  • 10:00 – Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 – Bahar
  • 15:30 – Veliaht
  • 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 – Güldür Güldür Show
  • 00:15 – Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 – Veliaht
  • 04:30 – Bahar

STAR TV

  • 07:00 – İstanbullu Gelin
  • 09:00 – Aramızda Kalsın
  • 11:00 – Kral Kaybederse
  • 14:00 – Bir Şansım Olsa
  • 15:30 – Çarpıntı
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
  • 23:00 – Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
  • 02:00 – Baba Ocağı
  • 04:30 – Dürüye'nin Güğümleri

ATV

  • 06:30 – Bir Gece Masalı
  • 07:30 – atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 – Gözleri Karadeniz
  • 13:00 – Aşk ve Gözyaşı
  • 16:00 – Gözleri Karadeniz
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Aynadaki Yabancı
  • 22:30 – Aynadaki Yabancı
  • 01:30 – Aynadaki Yabancı
  • 04:20 – Kardeşlerim

TV8

  • 06:00 – Tuzak
  • 08:00 – Oynat Bakalım
  • 08:45 – Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 – Gazete Magazin
  • 14:15 – MasterChef Türkiye
  • 16:00 – İtiraf Et
  • 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – İtiraf Et
  • 02:30 – Gazete Magazin
  • 05:15 – Gençlik Rüzgarı

NOW

  • 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 – Kıskanmak
  • 13:45 – Yasak Elma
  • 15:45 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19:00 – NOW Ana Haber
  • 20:00 – Ben Leman
  • 04:00 – İnadına Aşk
  • 05:00 – Şahane Hayatım
  • 06:00 – Karagül
