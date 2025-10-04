Cumartesi günü hangi diziler var? 4 Ekim Cumartesi günü kanalların TV yayın akışı!
4 Ekim Cumartesi günü televizyon severler ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Cumartesi akşamını keyifli geçirmek isteyenler, hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Cumartesi günü hangi diziler var? 4 Ekim Cumartesi günü kanalların TV yayın akışı!
KANAL D
- 07:00 – Yabancı Damat
- 08:30 – Konuştukça
- 09:45 – Magazin D Cumartesi
- 13:00 – Arka Sokaklar
- 15:45 – Uzak Şehir
- 18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 – Gelin Takımı
- 22:30 – Gelin Takımı
- 00:45 – Arka Sokaklar
- 03:15 – Müzik Arası
- 04:30 – Baht Oyunu
TRT 1
- 05:18 – İstiklal Marşı
- 05:20 – Yedi Numara
- 06:00 – Benim Güzel Ailem
- 08:45 – Kod Adı Kırlangıç
- 10:30 – Hayallerinin Peşinde
- 11:30 – Cennetin Çocukları
- 14:30 – Teşkilat
- 17:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 19:00 – Ana Haber
- 20:00 – Gönül Dağı
- 00:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi
- 01:30 – Gündem Ötesi Artı
- 01:50 – Lingo Türkiye
- 03:05 – Gönül Dağı
SHOW TV
- 06:00 – Aile
- 08:00 – Cımbız Ali
- 10:00 – Cumartesi Sürprizi
- 13:00 – Bahar
- 15:30 – Veliaht
- 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 – Güldür Güldür Show
- 00:15 – Kızılcık Şerbeti
- 02:45 – Veliaht
- 04:30 – Bahar
STAR TV
- 07:00 – İstanbullu Gelin
- 09:00 – Aramızda Kalsın
- 11:00 – Kral Kaybederse
- 14:00 – Bir Şansım Olsa
- 15:30 – Çarpıntı
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
- 23:00 – Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
- 02:00 – Baba Ocağı
- 04:30 – Dürüye'nin Güğümleri
ATV
- 06:30 – Bir Gece Masalı
- 07:30 – atv'de Hafta Sonu
- 10:00 – Gözleri Karadeniz
- 13:00 – Aşk ve Gözyaşı
- 16:00 – Gözleri Karadeniz
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Aynadaki Yabancı
- 22:30 – Aynadaki Yabancı
- 01:30 – Aynadaki Yabancı
- 04:20 – Kardeşlerim
TV8
- 06:00 – Tuzak
- 08:00 – Oynat Bakalım
- 08:45 – Gençlik Rüzgarı
- 10:00 – Gazete Magazin
- 14:15 – MasterChef Türkiye
- 16:00 – İtiraf Et
- 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 – İtiraf Et
- 02:30 – Gazete Magazin
- 05:15 – Gençlik Rüzgarı
NOW
- 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 – Kıskanmak
- 13:45 – Yasak Elma
- 15:45 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 19:00 – NOW Ana Haber
- 20:00 – Ben Leman
- 04:00 – İnadına Aşk
- 05:00 – Şahane Hayatım
- 06:00 – Karagül