Cumartesi dizileri, bugün hangi diziler var? 5 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler!

Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 3 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı (20.00)

ATV : Kör Nokta (20.00)

Kanal D : Yalan (20.00)

Show TV: Deha (20.00)

NOW TV : Yabani (20.00)

Star TV: Dizi yok.

KANAL D

00:15 Güzel Aşklar Diyarı

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Güzel Aşklar Diyarı

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

NOW

01:30 Yabani

04:00 Kötü Kan

06:15 Şahane Hayatım

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

14:00 Yabani

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

SHOW

00:15 Siyah Kalp

03:00 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

07:30 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:45 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

23:15 Kızılcık Şerbeti

STAR

00:15 Bittin Sen

02:00 Bittin Sen

03:15 Güzel Köylü

05:15 Söz

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

21:45 Düğüm Salonu

23:45 Düğüm Salonu

TRT1

02:40 Seksenler

03:20 Gönül Dağı

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Beni Böyle Sev 39/89

07:50 Yedi Numara Bölüm 28

08:50 Yeditepe İstanbul Bölüm 28

10:00 Hayallerinin Peşinde Bölüm 68

11:40 Kara Ağaç Destanı Bölüm 19

14:55 Teşkilat Bölüm 113

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye Bölüm 53

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı Bölüm 147

ATV

5 Ekim 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Karadut05:50 Benim İçin Üzülme

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kör Nokta

12:00 Akıncı

13:00 Bir Gece Masalı

16:20 Karadut

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kör Nokta

TV8

TV8 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Komançi İstasyonu

10:45 Parola Parola

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye