Cumartesi dizileri, bugün hangi diziler var? 5 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler!
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 3 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? Cumartesi günü dizileri! İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 3 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı (20.00)
ATV : Kör Nokta (20.00)
Kanal D : Yalan (20.00)
Show TV: Deha (20.00)
NOW TV : Yabani (20.00)
Star TV: Dizi yok.
KANAL D
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Güzel Aşklar Diyarı
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
NOW
01:30 Yabani
04:00 Kötü Kan
06:15 Şahane Hayatım
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
14:00 Yabani
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
SHOW
00:15 Siyah Kalp
03:00 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
07:30 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha
23:15 Kızılcık Şerbeti
STAR
00:15 Bittin Sen
02:00 Bittin Sen
03:15 Güzel Köylü
05:15 Söz
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
21:45 Düğüm Salonu
23:45 Düğüm Salonu
TRT1
02:40 Seksenler
03:20 Gönül Dağı
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Beni Böyle Sev 39/89
07:50 Yedi Numara Bölüm 28
08:50 Yeditepe İstanbul Bölüm 28
10:00 Hayallerinin Peşinde Bölüm 68
11:40 Kara Ağaç Destanı Bölüm 19
14:55 Teşkilat Bölüm 113
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye Bölüm 53
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı Bölüm 147
ATV
5 Ekim 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Karadut05:50 Benim İçin Üzülme
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kör Nokta
12:00 Akıncı
13:00 Bir Gece Masalı
16:20 Karadut
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kör Nokta
TV8
TV8 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Komançi İstasyonu
10:45 Parola Parola
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye