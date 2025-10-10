Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet il il Cuma namaz vakitleri 10 Ekim 2025

Bu Cuma, milyonlarca Müslümanın merak ettiği soru yeniden gündemde: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Öğle vakti cemaatle yapılan bu özel ibadet, sadece dini bir ritüel değil; aynı zamanda haftanın en anlamlı buluşması olarak kabul ediliyor. Peki 10 Ekim 2025'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet il il Cuma namaz vakitleri haberimizde...

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı, İslam dininde haftanın en önemli ibadetlerinden biri olarak öne çıkar. Müslümanlar için cemaatle kılınan öğle namazı anlamına gelen Cuma namazı, hem dini bir sorumluluk hem de toplumsal bir buluşma fırsatıdır. Özellikle iş temposu ve günlük hayatın yoğunluğu düşünüldüğünde, Cuma namazı haftanın ritmini düzenleyen özel bir ibadet olarak kabul edilir.

Her şehirde öğle vakti farklı olduğundan, namaz saatlerini doğru bilmek büyük önem taşır. Diyanet'in resmi takvimleri, il il namaz vakitlerini öğrenmek için güvenilir bir kaynaktır.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

10 Ekim 2025 Cuma günü için bazı büyük şehirlerde Cuma namazı saatleri şu şekildedir:

İstanbul'da öğle vakti 12:56'da

Ankara'da öğle vakti 12:41'de

İzmir'de öğle vakti 13:04'te

Her şehirde namaz vakti, güneşin konumu ve coğrafi koordinatlara göre farklılık gösterir. Bu nedenle, özellikle farklı şehirlerde yaşayanlar ve seyahat edenler, Diyanet'in resmi sitesinden günlük namaz vakitlerini kontrol etmelidir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR?

Cuma namazı, diğer günlük namazlardan farklı olarak cemaatle kılınır ve hutbe ile tamamlanır. Temel olarak iki rekattan oluşur ve ibadetin doğru şekilde yerine getirilmesi için belirli adımlar izlenir.

Hutbe: İmam tarafından verilen hutbe, dini ve toplumsal konular hakkında bilgi verir. Cemaatin hutbeyi dinlemesi farzdır.

Namaz: Hutbe sonrası cemaatle birlikte iki rekat Cuma namazı kılınır.

Dualar: Namazın ardından kısa dualar yapılır ve isteyen kişiler bireysel dualarını tamamlayabilir.

Cuma namazının cemaatle kılınması, ibadetin sosyal ve toplumsal yönünü güçlendirir, Müslümanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı pekiştirir.

DİYANET İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ 10 EKİM 2025

10 Ekim 2025 tarihinde Cuma namazı saatleri şehir şehir değişiklik gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir'in vakitleri yukarıda belirtilmiş olup, diğer şehirlerde namaz saatleri Diyanet'in resmi internet sitesinde güncel olarak takip edilebilir.

Bursa'da Cuma namazı öğle vakti 12:49'da, Adana'da 12:37'de, Antalya'da ise 12:50'de kılınacaktır.

Her Müslümanın namaz vakitlerini doğru öğrenmesi ve cemaatle ibadetini yerine getirmesi, hem dini sorumluluk hem de manevi huzur açısından büyük önem taşır.