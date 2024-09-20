Cuma namazının ne kadar süreceği, Müslümanlar tarafından sürekli merak ediliyor. Gün ortasında gerçekleştirilen bu önemli ibadet, sonrasında planları olan kişiler tarafından sıklıkla bu soruların cevabı araştırılıyor.Cuma namazının süresini öğrenmek isteyen vatandaşlar "Cuma namazı ne kadar sürer?", "Cuma namazı kaç dakika sürer?" gibi soruların yanıtını araştırmaya devam ediyor. İşlemleri ya da planları olan bireyler için Cuma namazının ne zaman biteceği önemli bir husus haline geliyor. Peki, Cuma namazı ne kadar sürer? Cuma namazı kaç dakika?

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazının süresi sabit olmamakla birlikte genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Namazın süresi, kişinin kıldığı ek namazlar (örneğin zühr-ü ahir) ve cami imamının uygulamalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak yaklaşık olarak 30- 40 dakikaarası sürdüğü için, namaz genellikle 12:30 ile 14:00 arasında tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN BİTER?

Cuma namazının ne zaman biteceği camiye ve imama göre farklılık gösterebilir, bu nedenle tam bir süre vermek zordur. Hutbenin uzunluğu, imamın seçtiği sureler, bekleme süreleri ve diğer ibadetler de namazın süresini etkileyebilir. Ancak genel olarak Cuma namazı, bu unsurlar dikkate alındığında 45 dakika ila 1 saat arasında tamamlanır.

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