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CUMA NAMAZI KAÇTA 13 EYLÜL? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitleri!

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Eylül Cuma namazı vakitlerini açıkladı. İl il cuma namazı saatleri belirlendi. Müslümanlar için haftanın en önemli günü olan Cuma günü, tüm yurttaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte 13 Eylül Cuma namazı saatleri...

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. 13 Eylül 2024 Cuma Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. uma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitleri için detaylar haberimizde…

13 EYLÜL 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 13 Eylül Cuma namazı saat 13:05'te kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇTA 13 EYLÜL? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitleri!

13 EYLÜL 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 13 Eylül Cuma namazı saat 12:50'de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇTA 13 EYLÜL? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitleri!

13 EYLÜL 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 13 Eylül Cuma namazı saat 13:12'de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇTA 13 EYLÜL? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitleri!

13 EYLÜL 2024 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da 13 Eylül Cuma namazı saat 13:05'de kılınacak.

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