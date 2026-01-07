Haberler

Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Güncelleme:
Aydın'da cuma namazı çıkışında cemaate dağıtılan pilav üstü kavurmanın domuz etinden hazırlandığı öne sürüldü. Yemeği dağıttığı belirtilen C.C.'nin daha önce de domuz eti ticareti yaptığı, ayrıca kendisinden domuz eti aldığı ileri sürülen işletmelere yönelik "İsimlerinizi açıklarım" şeklinde tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

  • 2015 yılında Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde cuma namazı sonrası cemaate C.C. isimli şahıs tarafından pilav üstü kavurma ikram edildi.
  • İkram edilen kavurmanın yaklaşık 500 kilo domuz etinden hazırlandığı ve yemekten 3 bine yakın kişinin tükettiği iddia edildi.
  • C.C.'nin geçmiş yıllarda Aydın'da yaban domuzu etiyle birden fazla kez yakalandığı ve bu etleri kasaplara, restoranlara satmaya çalıştığı iddia edildi.

Aydın'da faaliyet gösteren Denge gazetesinin iddiasına göre; 2015 yılında Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde cemaat, cuma namazı sonrası camiden çıktı. Namazdan çıkan cemaat ve çevredeki vatandaşlara C.C. isimli şahıs tarafından hazırlanan pilav üstü kavurma ikram edildi. Daha sonra kavurmanın yaklaşık 500 kilo domuz etinden hazırlandığı ve yemekten 3 bine yakın kişinin tükettiği öne sürüldü.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN SORU

C.C.'nin bir din görevlisine yönelttiği iddia edilen soruyla olay ortaya çıktı. İddiaya göre C.C., din görevlisine, "Domuz etinden yaptığım kavurmayı insanlar çok beğendi, tekrar alanlar oldu. Bu durumda sevap mı kazandım, günah mı işledim?" şeklinde bir soru yöneltti. Din görevlisi ise bu soruya herhangi bir yanıt vermedi.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞ

C.C.'nin, geçmiş yıllarda Aydın'da yaban domuzu etiyle birden fazla kez yakalandığı iddia edildi. Söz konusu etleri kasaplara, sucuk imalathanelerine, restoranlara ve bazı otellere satmaya çalıştığı, ele geçirilen etlerin ise resmi işlemler kapsamında imha edildiği belirtildi.

İŞLETMELERİ TEHDİT ETMİŞ

Ayrıca C.C.'nin, sosyal medya üzerinden kendisinden domuz eti aldığı öne sürülen işletmelere yönelik, "İsimlerinizi açıklarım" şeklinde tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıVEFA:

İnsanın karnını doyuran ,sağlığına zararlı olmayan ,hijyenik koşullardaki tüm etler missss gibi yenir! Memleket meselesi değil sonuçta!

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme219
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıd7j8hjpx82:

olum sen yavsa..k mısın

yanıt77
yanıt9
Haber YorumlarıA.Kılıç:

Vefa senin kipalılarda bu et haram bari onlara ihanet etmeseydin…

yanıt24
yanıt0
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Ey müslümanlar domuz eti haram diye yemeyip domuz gibi haram yiyenlere ne diyeceksiniz

yanıt21
yanıt9
Haber YorumlarıSefa:

mevzu domuz olunca pistte olmaman imkansız. doyma deyince lâ 10 kişi annnan doymaz.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA:

Bence bütün yobazlar domuz eti yememe hassasiyetinden önce hak yememe, görüşlerini insanca ifade etme, saygılı olma hassasiyeti geliştirmelidir!

yanıt2
yanıt10
Haber Yorumlarıİsmail Sari:

gel benim gokumuda ye

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEvren Erol:

Alkol haram Domuz eti de haram.Ama alkolü herkes içerken domuz etini kimse yemek istemiyor çok ilginç

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİlkerA:

Kuranda alkol alamazsın demiyor kıtlık olduğunda açlıktan ölecek duruma geldiğinde domuz etini hayatını idame edecek kadar yiyebilirsin yoksa haram diyor. alkol için böyle bir kısıtlama yok sadece haram diyor. Senin de bunu bilmemen çok ilginç

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıMerr Yyy:

Domuzeti haramdir bir gerizekali yenilebilir demis temizse Allahin haram dedigi haramdir... nokta...

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

