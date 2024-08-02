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CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..

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Cuma gününün gelmesi ile beraber, Müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına ve dostlarına güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları gönderiyor. En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz, manevi değeri yüksek cuma mesajları ile haftanın son iş gününü anlamlı kılabilirsiniz.

Müslümanlar için kıymetli bir gün olan Cuma, sevdiklerimize anlamlı ve güzel mesajlar gönderme zamanıdır. Yazılı, resimli ve ayetli Cuma mesajları ile sevdiklerinize güzel dileklerde bulunabilirsiniz. Hz. Peygamber'in Cuma günü hakkındaki sözleri ve ayetli Cuma mesajları haberimizde yer alıyor. İşte anlamlı ve güzel Cuma mesajları...

2 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI

Kısa ve Anlamlı

"Cumanız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun."

"Huzur ve barış dolu bir Cuma günü dilerim. Cumanız mübarek olsun."

CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..

Ayetli

"Her canlı ölümü tadacaktır. (Ankebut Suresi, 57). Cumanız mübarek olsun."

"O gün ki, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler müstesnadır. (Şuara Suresi, 89). Cumanız mübarek olsun."

CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..

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Dualı

"Cumanız mübarek olsun. Allah, tüm dualarınızı kabul etsin, günahlarınızı affetsin."

"Bu mübarek günde tüm sevdiklerinizle birlikte huzur içinde olmanızı dilerim. Cumanız mübarek olsun."

CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..

Hadisli

"Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdu: 'Cuma günü, saat vardır ki, mümin o saatte dua ederse Allah ona kabul eder.' (Buhari). Cumanız mübarek olsun."

"Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 'Cuma günü, Allah'ın rahmeti ve mağfireti bol bol verildiği gündür.' (Ebu Davud). Cumanız mübarek olsun."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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