Cuma mesajları | Anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli hayırlı cumalar mesajları nedir? #128332

Cuma mesajları, Müslümanların haftalık ibadet günü olan Cuma gününü tebrik etmek ve birbirlerine hayırlı dileklerde bulunmak amacıyla gönderdikleri mesajlardır. Bu mesajlar genellikle anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli olabilir. Anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli hayırlı cumalar mesajları nedir?

Anlamlı ve Kısa Cuma Mesajları

Hayırlı Cumalar! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.

Hayırlı ve bereketli bir Cuma günü dilerim.

Cumanız hayırlara vesile olsun, huzur ve mutluluk getirsin.

Ayetli Cuma Mesajları

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 62:9) Hayırlı Cumalar!

"Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." (Hucurat Suresi, 49:13) Cumanız mübarek olsun.

"Rabbinin adını an ve bütün gönlünle O'na yönel." (Müzzemmil Suresi, 73:8) Hayırlı Cumalar.

Dualı Cuma Mesajları

Allah'ım, bu mübarek günde dualarımızı kabul eyle, kalplerimize huzur ve ferahlık ver. Hayırlı Cumalar!

Rabbim, dualarınızı kabul, günahlarınızı affetsin. Hayırlı Cumalar!

Ya Rab, bu mübarek Cuma günü hürmetine kalplerimize huzur, evlerimize bereket, işlerimize kolaylık ihsan eyle. Hayırlı Cumalar!

Hadisli Cuma Mesajları

"Kim güzelce abdest alır, sonra Cuma namazına gider ve hutbeyi dikkatle dinlerse, diğer Cuma'ya kadar işlemiş olduğu küçük günahlar affolunur." (Müslim) Hayırlı Cumalar!

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. O günde Âdem yaratıldı, o günde Cennete konuldu, o günde Cennetten çıkarıldı." (Müslim) Cumanız mübarek olsun.

"Cuma, müminlerin bayramıdır." (İbn Mâce) Hayırlı Cumalar!