CUMA MESAJLARI 2025 En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları

Cuma mesajları 2025, hem klasik hem de yenilikçi içerikleriyle gönüllere dokunuyor. Dualı, hadisli ve ayetli mesaj seçenekleriyle bu kutsal günü en güzel şekilde karşılayabilirsiniz. Kısa ve öz hayırlı cumalar mesajları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşmak için de oldukça uygun. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2025

Anlamlı ve Kısa Cuma Mesajları:

"Kalpler duada buluşsun, dualar kabul olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Gönüllere ferahlık, kalplere huzur dolsun. Hayırlı Cumalar!"

Ayetli Cuma Mesajları:

"'Şüphesiz ki namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır.' (Nisa Suresi, 103) Hayırlı Cumalar!"

"'Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin!' (Zümer Suresi, 53) Bereketli Cumalar!"

"Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve 'Ben gerçekten Müslümanlardanım' diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?" (Fussilet Suresi, 33. Ayet)

Hadisli Cuma Mesajları:

"Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdu: 'Cuma günü, günlerin en hayırlısıdır.' Hayırlı Cumalar!"

"Resulullah (s.a.v) buyurdu: 'Kim cuma günü gusleder ve erkenden camiye giderse, her adımı için bir yıllık nafile oruç ve namaz sevabı yazılır.' Hayırlı Cumalar!"

"Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir." (Hadis-i Şerif, Buhari)

Dualı Cuma Mesajları:

"Ey Rabbim! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Amin. Hayırlı nurlu cumalar."

"Allah'ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar."

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur.

Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur.

Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder.

Niyet ederken:"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.İlk rekatta önce Sübhaneke okunur.

Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta: Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi dua ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rekat Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama "Sonra, dört rekat son sünneti, Niyeti şöyledir:

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya". Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.