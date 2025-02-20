21 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar, yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışının Cuma ve Cumartesi günleri de kuvvetli ve yer yer yoğun olarak devam etmesi bekleniyor. Peki, Cuma günü okullar tatil mi? 21 ŞUBAT okullar tatil edilecek mi? (Valilik açıklaması)

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Okulların cuma günü de tatil olup olmayacağı merak edilirken İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Haber ekranlarında bu soruya açıklık getirdi. Vali Gül, "Cuma günü için yarın akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

21 ŞUBAT CUMA KAR YAĞIŞI ARTACAK

21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

AKOM'un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,

TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.