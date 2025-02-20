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Cuma günü okullar tatil mi? 21 ŞUBAT okullar tatil edilecek mi? (Valilik açıklaması)

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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 Şubat 2025 Perşembe günü okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler, 21 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul Valiliği'nden bu konuda bir açıklama yapıldı mı?

21 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar, yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışının Cuma ve Cumartesi günleri de kuvvetli ve yer yer yoğun olarak devam etmesi bekleniyor. Peki, Cuma günü okullar tatil mi? 21 ŞUBAT okullar tatil edilecek mi? (Valilik açıklaması)

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Okulların cuma günü de tatil olup olmayacağı merak edilirken İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Haber ekranlarında bu soruya açıklık getirdi. Vali Gül, "Cuma günü için yarın akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cuma günü okullar tatil mi? 21 ŞUBAT okullar tatil edilecek mi? (Valilik açıklaması)

21 ŞUBAT CUMA KAR YAĞIŞI ARTACAK

21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

AKOM'un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,

TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Cuma günü okullar tatil mi? 21 ŞUBAT okullar tatil edilecek mi? (Valilik açıklaması)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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