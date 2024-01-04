Cübbeli Ahmet Hoca isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor

İsmailağa'da Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı anlaşmazlıklar sonrasında cemaate bağlı kız yurdunda kendisine beddua seansları düzenlendiğini açıkladı.

"BENİM İÇİN BEDDUA SEANSLARI YAPIYORLAR"

İsmailağa tarikatının merkez kız yurdundaki çocukların gece uyandırıldığını belirten Cübbeli, "Benim için kız yurtlarında beddua seansları yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından cemaat içinde anlaşmazlıklar baş göstermişti. Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, "Hamas'ın Filistin'de yaptığını biz Türkiye'de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye'de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok" demişti.

Bunun üzerine Ahmet Mahmut Ünlü bu sözlere tepki göstererek, Ustaosmanoğlu için "FETÖ'den beter" ifadelerini kullanmıştı.