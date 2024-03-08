Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı ise Coşkun Ünal oldu. Coşkun Ünal kimdir? Coşkun Ünal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

COŞKUN ÜNAL KİMDİR?

Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde, Akçakese Köyü'nde 22 Aralık 1966 yılında doğdu. Babasının adı Durali, annesinin adı Güleser'dir. İlköğretimini Akçakese ve Orhangazi İlköğretim Okulları'nda tamamladı. Ardından, Kızılcahamam Lisesi'nden 1983 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde Tarih Bölümü'nde eğitim aldı. Askerlik görevini 1989-1990 yılları arasında tamamladıktan sonra ticaretle uğraşmaya başladı. Nilüfer Hanım ile evlidir ve Murat Umut, Elif Beyza, Nur Güleser ve Mürüvet Gökçe adlarında dört çocuğu vardır. 1995 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nde İlçe Sekreterliği görevini üstlendi. 1997 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nde İlçe Başkanlığı'na seçildi. 1999 yılında Ankara İl Genel Meclis Üyeliği'ne seçildi. 2001-2005 yılları arasında Kızılcahamam Spor Kulübü Başkanlığı yaptı ve kulüp 3. Profesyonel Futbol Ligi'ne çıktı. 2004 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kızılcahamam Belediye Başkanı adayı oldu. 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kızılcahamam Belediye Başkan adayı oldu ve 2009-2014 yılları arasında Kızılcahamam Belediye Başkanlığı yaptı.2018 yılında İYİ Parti'nin Kızılcahamam Kurucu İlçe Başkanı oldu. 2019'da Millet İttifakı'nın Kızılcahamam Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 2021'de ANFA Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 2018 yılında İYİ Parti'nin Kızılcahamam Kurucu İlçe Başkanı oldu. 2019'da Millet İttifakı'nın Kızılcahamam Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 2021'de ANFA Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.