Üye Girişi
Haberler

Çorum Valisi kim oldu? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Çorum Valisi kim oldu? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Çorum Valisi Ali Çalgan oldu. Arama motorlarında ise Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan nereli, kaç yaşında? Çorum Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çorum iline yeni vali atandı. Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan nereli, kaç yaşında? Çorum Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

ÇORUM VALİSİ KİM OLDU?
İşte yeni valiler:

Çorum Valisi kim oldu? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında?


ÇORUM VALİSİ ALİ ÇALGAN KİMDİR?

Önder Bakan hakkında bilgiler güncelleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Ali Çalgan Çorum Çorum

Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti

 ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum

Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında açık açık yalanladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Eylül Karşıyaka, Kemalpaşa, Çiğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 19 Eylül Perşembe İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak? 19-20 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Eylül Alanya, Döşemealtı, Aksu elektrik kesintisi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İstanbul elektrik kesintisi! 19-20 Eylül Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kadıköy elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Eylül Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Eylül Etimesgut, Altındağ, Pursaklar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Pozantı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });