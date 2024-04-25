Çorlu tren kazası duruşması ne zaman? Çorlu tren kazası davası ne oldu?

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ÇORLU TREN KAZASI DURUŞMASI NE ZAMAN?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasının duruşmasını izlemek üzere Çorlu'ya geldi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelen Özel, adalet taleplerini dile getirdi.

ÇORLU TREN KAZASI DAVASI NE OLDU?

2018 yılında yaşanan ve 25 kişinin hayatına mal olan Çorlu tren kazası davasında karar çıktı. Mahkemenin karar duruşmasında dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşmasını izlemek için Çorlu'ya geldi.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerle duruşma öncesinde İsmet İnönü Parkı'nda bir araya gelen Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çorlu'da annelerin, ailelerin direncinin bütün mazlum ve mağdurlara örnek olması gerektiğini söyledi.

Davayı yakından takip ettiklerini ifade eden Özel, "Son sözüm şudur; biz geçen sefer söylemiştik, çok daha kararlı, çok daha güçlü ve çok daha kalabalık geleceğiz diye. Bunu sağlayan halkın iradesi. 31 Mart'ta her türlü adaletsizliğe 'dur' dediler. Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar, bugün bir kere daha düşünsünler." dedi.

Özel, 31 Mart'ta milletin Çorlu'da yavrusunu kaybetmiş annelerin yanında durduğunu kaydetti.

Halkın bundan sonra da mazlumların ve masumların yanında olacağını belirten Özel, "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam." diye konuştu.

Özel, açıklamasının ardından, tren kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla davanın görüleceği Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyüşe geçti.

ÇORLU TREN KAZASI OLAYI NEDİR?

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Davanın iddianamesinde, "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de de Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda aynı suçtan Nihat Aslan, Levent Meriçli, Mümin Karasu, Levent Kaytan, Nizamettin Aras, Burhan Ortancıl, Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dava kapsamında TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde Bakım Servis Müdürü olan Mümin Karasu 10 Ekim 2022'de tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Kasım 2022'de hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

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