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Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı?

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı?
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Birbirinden eğlenceli skeçleriyle milyonların takip ettiği 'Çok Güzel Hareketler 2', ekrana geliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı?

Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı Star'ın eğlence dolu programı Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümleriyle sezona merhaba diyor.Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ekrandaki 5'inci sezon hazırlıklarını tamamlayan Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, kendilerine yeni katılan oyuncular Buse Sinem İren, Buse Kara, Kıvanç Talu (Var Böyle Tipler) ve Mahsun Karaca (Röportaj Adam) ile sezonu açıyor. Yepyeni karakter ve skeçlerle sezona bomba gibi başlayan ekip, yüzleri güldürmeye geliyor.

Yönetmen : Çağdaş Helvacı

Sunucu : Eser Yenenler

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı?

Oyuncular: Hilmi Deler, Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan, Cemile Canyurt,Ezgi Özyürekoğlu Saka, Fatma Tezcan, Metin Pıhlıs, Safa Sarı, Arif Güloğlu, Ebru Yücel, Kıvanç Talu, Mahsun Karaca,Cenan Adıgüzel, Emin Oğuz Çelebi, Emre Aslan, Hacı Ahmet Ak, Cenan Adıgüzel, Ömer Faruk Çavuş, Selen Esen Çelebi, Tuğba Yılmaz, Yeşim Dursun, Buse Sinem İren, Buse Kara, Yasin Çam

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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