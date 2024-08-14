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CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler?

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CMV virüsü nedir, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri nelerdir? CMV virüsü vücuttan nasıl atılır? CMV IGG pozitif çıkması ne demek? CMV virüsü nasıl bir hastalıktır? CMV yüksek çıkarsa ne olur? CMV kendiliğinden geçer mi? Bu ara gündemde araştırılan hastalıklardan biri olan CMV okurlar tarafından merak ediliyor. Peki CMV nedir, nasıl geçer?

CMV nedir, nasıl geçer? CMV virüsü nasıl bir hastalıktır? CMV virüsü tedavisi var mı? CMV enfeksiyonu belirtileri nelerdir? CMV enfeksiyonu ne kadar sürer? CMV IGG pozitif çıkması ne demek? CMV yüksek çıkarsa ne olur? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? gibi daha birçok soru gündemde artan vakalar sebebiyle araştırılıyor. İşte CMV virüsü ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevabı haberimizde…

CMV NEDİR?

Sitomegalovirüs (CMV), herpesvirüs ailesinden yaygın bir virüstür ve insanlarda enfeksiyona neden olabilir. İnsan herpes virüsü 5 olarak da bilinen bu virüs, özellikle yeni doğanlarda sık görülür. Vücuda girdikten sonra genellikle sessiz kalır ve çoğu insanın vücudunda bulunmasına rağmen genellikle hastalığa yol açmaz. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya hamilelerde ciddi ve ölümcül sonuçlar doğurabilir.

CMV ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

CMV enfeksiyonu, toplu alanlarda hava yoluyla veya vücut salgıları (tükürük, kan, sperm, idrar, anne sütü) ile bulaşabilir. Yaralanma, kan nakli, organ nakli, öpüşme ve cinsel ilişki gibi durumlar da bulaşma yollarıdır. Anne sütü ile emzirme veya hamilelik sırasında anneden fetüse geçiş mümkündür, özellikle gebeliğin ilk 3 ayında risk yüksektir. Çocuklar kreş ve okullarda da bu enfeksiyona yakalanabilir.

CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler?

CMV VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Evet CMV şu durumlarda bulaşıcı olabilir:

  • Başka bir kişinin enfekte vücut sıvılarına teması
  • Kan nakli
  • Hamile anneden bebeğe geçişi
  • Organ naklinde donörün enfekte olması

CMV BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğunlukla çocuk yaşta geçirilen CMV enfeksiyonunda, semptomlar belirgin gözlemlenebilir. Eğer, kişinin savunma ve bağışıklık sistemi yeterince güçlüyse enfeksiyon hafif bir şekilde atlatılır, hatta hiç belirti vermeden de geçebilir.

Sitomegalovirüs (CMV) Enfeksiyonu Belirtileri:

  • Soğuk algınlığına benzer semptomlar
  • Lenf bezlerinde şişkinlik (lenfadenopati)
  • Boğaz ağrısı ve öksürük
  • Eklem ağrıları
  • Yüksek ateş
  • Bitkinlik ve yorgunluk
  • Karaciğer enzimlerinin yükselmesi

CMV IGG POZİTİF ÇIKMASI NE DEMEK?

CMV virüsü, bir DNA virüsü olup gebelik sırasında bulaşabilir. Bu durumda, CMV IGG testi yapılması gerekebilir. Enfeksiyon mevcutsa, CMV IGG testi pozitif çıkar. Virüs, sadece anne adayında değil, hamilelik sürecinde bebeğe de bulaşabilir. Az bilinen bu hastalık, birçok sağlık sorununa yol açabilir.

CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler?

Betül Cirit
Betül Cirit
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