Üye Girişi
Haberler

Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km?

Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Clandras Köprüsü nerede ve nasıl gidilir soruları araştırılırken Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Clandras Köprüsü'nü ziyaret etmek isteyenler, "Clandras Köprüsünü kim yaptı? Clandras Köprüsü doğal varlık mı tarihi eser mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Clandras suyu nereden gelir? Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km?

Clandras Köprüsünü kim yaptı? Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km? Clandras Köprüsü, ülkemizde bulunan tarihi köprülerden biridir. Bu tarihi köprüyü görmek isteyenler, "Clandras Köprüsü'ne nasıl gidilir? ve Uşak ile Clandras Köprüsü arası kaç km?" olduğunu merak ediyor. Clandras Köprüsü piknik alanı var mı? Detaylar haberimizdedir...

CLANDRAS KÖPRÜSÜ NEREDE?

Clandras Köprüsü, Uşak'ta bulunan tarihi bir köprüdür. Bu haberimizde, Clandras Köprüsü'nün tam olarak nerede olduğu ve nasıl gidileceği hakkında bilgi veriyoruz. Ayrıca, Uşak ile Clandras Köprüsü arasındaki mesafeyi de paylaşıyoruz. Clandras Köprüsü'nü ziyaret etmek isteyenler için bu bilgiler oldukça faydalı olacaktır.

Clandras Köprüsü, Uşak'ın Karahallı ilçesinde Banaz Çayı üzerinde yer alan tarihi bir köprüdür. Frigyalılar dönemine ait olduğu düşünülen bu taş köprü, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Uşak'ın ilgi çeken turistik noktalarındandır.

Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km?Clandras Köprüsü

CLANDRAS KÖPRÜSÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Uşak şehir merkezinden Karahallı ilçesine giderek, köprüye ulaşabilirsiniz. Uşak'tan özel aracınızla veya Karahallı'ya giden toplu taşıma araçlarıyla köprüye erişim mümkündür.

Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km?Clandras Köprüsü

UŞAK İLE CLANDRAS KÖPRÜSÜ ARASI KAÇ KM?

Uşak şehir merkezi ile Clandras Köprüsü arası yaklaşık 41 kilometredir. Yolculuk, araçla ortalama 45 dakika sürmektedir. Clandras Köprüsü, doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla Uşak ziyaretinde mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

Kayyum Can Aksoy ilçedeki billboardları tek tek değiştirdi
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu) Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km? Esenyurt'a gitmeyen belediye başkanları kim? (CHP Belediye Başkanları) Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Uşak nerede, hangi bölgeye ait? Uşak'ın neyi meşhur, nereler gezilir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve ödülün sahibi kim oldu? Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.