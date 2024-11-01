Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km?

Clandras Köprüsünü kim yaptı? Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km? Clandras Köprüsü, ülkemizde bulunan tarihi köprülerden biridir. Bu tarihi köprüyü görmek isteyenler, "Clandras Köprüsü'ne nasıl gidilir? ve Uşak ile Clandras Köprüsü arası kaç km?" olduğunu merak ediyor. Clandras Köprüsü piknik alanı var mı? Detaylar haberimizdedir...

CLANDRAS KÖPRÜSÜ NEREDE?

Clandras Köprüsü, Uşak'ta bulunan tarihi bir köprüdür. Bu haberimizde, Clandras Köprüsü'nün tam olarak nerede olduğu ve nasıl gidileceği hakkında bilgi veriyoruz. Ayrıca, Uşak ile Clandras Köprüsü arasındaki mesafeyi de paylaşıyoruz. Clandras Köprüsü'nü ziyaret etmek isteyenler için bu bilgiler oldukça faydalı olacaktır.

Clandras Köprüsü, Uşak'ın Karahallı ilçesinde Banaz Çayı üzerinde yer alan tarihi bir köprüdür. Frigyalılar dönemine ait olduğu düşünülen bu taş köprü, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Uşak'ın ilgi çeken turistik noktalarındandır.

Clandras Köprüsü

CLANDRAS KÖPRÜSÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Uşak şehir merkezinden Karahallı ilçesine giderek, köprüye ulaşabilirsiniz. Uşak'tan özel aracınızla veya Karahallı'ya giden toplu taşıma araçlarıyla köprüye erişim mümkündür.

Clandras Köprüsü

UŞAK İLE CLANDRAS KÖPRÜSÜ ARASI KAÇ KM?

Uşak şehir merkezi ile Clandras Köprüsü arası yaklaşık 41 kilometredir. Yolculuk, araçla ortalama 45 dakika sürmektedir. Clandras Köprüsü, doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla Uşak ziyaretinde mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.