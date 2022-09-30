Çiftçilerin kayıt altına alınması için yapılan bu düzenleme ile birlikte birçok çiftçi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının veri tabanında kayıtlı olacak. Başvurular ise e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, ÇKS başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 2022!

ÇKS başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? Sorusu, başvuru yapmak isteyen birçok çiftçi tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Yayımlanan kararla, artık Çiftçi Kayıt Belgesi başvuruları artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu sayede birçok çiftçi, Çiftçi Kayıt Belgesi sahibi olabilecek. Peki, ÇKS başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 2022!

ÇKS BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Belgesi sahibi olmak isten çiftçiler, E-devlet kapısı sistemi üzerinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığına ait, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvurusu sekmesine giderek başvuru formuna ulaşabilirler. İncelenen form ile birlikte daha sonra belge onayı verilirse, belgeler başvuru yapan kişiye iletilmektedir.

ÇİFTÇİLİK BELGESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Çiftçilik belgesi için yapılan başvuruda gerekli olan evraklar aşağıda yer almaktadır. Bu evraklar ile Çiftçilik belgesini alabilmektesiniz.