Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Çivril ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Çivril okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Çivril okul yok mu (Çivril Kaymakamlığı Açıklaması – KAR TATİLİ)?

26 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLİ?

ORDU

Ordu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü 14 ilçede tamamen, diğerlerinde de kısmen okullar tatil edildi.

SAMSUN

26 Şubat Çarşamba günü Samsun'da eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

26 Şubat Çarşamba günü Sinop'ta bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

IĞDIR

26 Şubat Çarşamba günü Iğdır'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

TRABZON

26 Şubat Çarşamba günü Trabzon'da eğitime 1 gün ara verildi.

ÇİVRİL OKULLAR TATİL Mİ?

Çivril Kaymakamlığı 26 Şubat Çarşamba günü ile ilgili tatil duyurusu yaptı.

Çivril Kaymakamlığı uyarısı:

DUYURU !!!!!

İlçemizde yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 26 Şubat 2025 Çarşamba günü TAŞIMALI EĞİTİME bir gün süre ile ara verilmiştir.

Bütün halkımıza duyurulur.

ÇİVRİL HAVA DURUMU

METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2026) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.