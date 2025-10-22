CİMER nedir? CİMER'e şikayet nasıl yapılır, şikayet başvurusu nasıl sorgulanır?

CİMER, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, vatandaşların devlet kurumlarına ilişkin şikayet, talep ve ihbarlarını resmi olarak iletebildiği ve takip edebildiği bir platformdur. İnternet, telefon veya yüz yüze başvuru imkanı sunan CİMER sayesinde herkes kolayca görüş ve sorunlarını yetkili mercilere ulaştırabilir. Başvuru sonrasında verilen takip numarası ile başvurunuzun durumunu istediğiniz zaman sorgulamak mümkündür. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CİMER NEDİR?

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin şikâyet, talep, ihbar ve önerilerini hızlı ve güvenli bir şekilde iletebildiği resmi başvuru sistemidir. Başvurular kimlik doğrulamasıyla kayıt altına alınır, ilgili kuruma yönlendirilir ve cevaplanır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet eden yabancılar ve özel hukuk tüzel kişileri başvuru yapabilir.

CİMER'E ŞİKAYET NASIL YAPILIR ?

CİMER'e şikayet başvurusu internet ( www.cimer.gov.tr ), e-Devlet, telefon (ALO 150), mektup/faks veya şahsen müracaat yoluyla yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru için siteye giriş yapılarak form doldurulur, şikayet konusu seçilir ve detaylar yazılır. Telefonla arayarak veya bizzat ilgili kurumlara giderek de başvuru yapılabilir. Başvurudan sonra bir takip numarası verilir ve başvuru süreci takip edilebilir.

CİMER BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvurudan sonra verilen başvuru takip numarası ile www.cimer.gov.tr veya e-Devlet üzerinden başvurunun durumu sorgulanabilir. Ayrıca ALO 150 hattı aranarak da T.C. kimlik numarası ve başvuru numarası verilerek bilgi alınabilir.

CİMER ŞİKAYET SONUCU NE OLUYOR?

Şikayet başvurusu ilgili kamu kurumuna iletilir ve kurum gerekli incelemeyi yaparak başvuru sahibine cevap verir. Şikayetler genellikle 30 gün içinde sonuçlandırılır. İnceleme sürecinde başvuru sahibi ek bilgi isteyebilir veya ara cevap alabilir. Gerekirse üst makamlar veya müfettişlik incelemesi yapılabilir.

CİMER İLETİŞİM NUMARASI

CİMER'e telefonla ulaşmak için ALO 150 hattı kullanılmaktadır. Bu hat üzerinden şikayet veya diğer başvurular da yapılabilir.

CİMER ŞİKAYET İPTALİ YAPILIR MI?

Yapılan şikayet başvurusu işlem sonuçlanmamışsa iptal edilebilir. İptal işlemi için ALO 150 aranabilir veya yeni bir başvuru yapılarak mevcut başvurunun iptal edilmesi talep edilebilir.

CİMER'E ŞİKAYET EDEN KİŞİNİN İSMİ GÖZÜKÜR MÜ?

CİMER başvurusunda bulunan kişinin kimlik bilgileri gizli tutulur ve şikayet edilen taraflara açıklanmaz. Bu sayede vatandaşlar kimliklerini koruyarak güvenli bir şekilde başvuru yapabilirler.