"Cihat Süvarioğlu kimdir?" sorusu, özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisindeki başarısıyla birlikte sıkça gündeme gelmiştir. Başarılı oyuncu, tiyatro kökenli olması ve oyunculuk eğitimini akademik düzeyde tamamlamasıyla öne çıkıyor. Peki, Cihat Süvarioğlu kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli?

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

Cihat Süvarioğlu, 23 Eylül 1990 tarihinde Konya'da doğmuş, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında "Diğer Yarım" dizisiyle adım atan Süvarioğlu, ardından "Ölene Kadar", "Yüzleşme", "Masal Çiçeği" ve "Hakan: Muhafız" gibi yapımlarda rol almıştır. Sinema kariyerinde ise "Görümce" (2016), "Kelebekler" (2018), "Kronoloji" (2019) ve "İki Şafak Arasında" (2020) gibi filmlerde performans sergilemiştir.

2020 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı "Ramazan" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca, 2024 yılında Netflix'te yayınlanan "Kuvvetli Bir Alkış" dizisinde "Metin" karakterini canlandırmıştır.

Tiyatro sahnesinde de aktif olan Süvarioğlu, "Ver Parayı!", "Avrupa", "Öğüt" ve "Bizde Yok" gibi oyunlarda sahne almıştır.