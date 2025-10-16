Son günlerde gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cihan Ekşioğlu, gözaltına alınmasıyla birlikte Türkiye'nin iş dünyasında ve medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Cihan Ekşioğlu neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler? Cihan Ekşioğlu kimdir, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

CİHAN EKŞİOĞLU KİMDİR?

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 1987 yılında dünyaya gelen Ekşioğlu, ekonomi ve iş dünyasında önemli bir isim haline geldi. EKBA Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ekşioğlu, özellikle inşaat, savunma teknolojileri ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri ile dikkat çekiyor.

İş hayatına adım attığı yıllardan itibaren İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC gibi önemli firmaların sahibi olarak sektörde güçlü bir konuma ulaştı. Ayrıca Dünya Engelliler Vakfı Başkanlığı görevini de üstlenen Ekşioğlu, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor.

Ekşioğlu'nun iş dünyasındaki etkisi ve liderliği, onu Türkiye'nin genç ve başarılı iş insanları arasında ön sıralara taşıdı. Katerina Ekşioğlu ile evli olan ve iki çocuk babası olan Cihan Ekşioğlu, 38 yaşında ve halen aktif iş hayatına devam etmektedir.

CİHAN EKŞİOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Cihan Ekşioğlu da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tefecilik" ve "Suçtan

Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" gibi ağır suçlamalar çerçevesinde yürütülüyor.

Bu kapsamda, Sezgin Baran Korkmaz, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin ile birlikte Ekşioğlu hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden beşi gözaltına alınırken, Ekşioğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltı kararı öncesinde Ekşioğlu'nun pasaportuna iptal işlemi uygulanarak yurtdışı çıkış yasağı getirilmişti. Soruşturmanın detayları ve suçlamaların kapsamı henüz tam olarak kamuoyuna açıklanmazken, resmi makamların süreci yakından takip ettiği ve yasal işlemlerin devam ettiği bildiriliyor.

CİHAN EKŞİOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Cihan Ekşioğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte hakkında çeşitli suçlamalar ve iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. Ancak, resmi makamlar tarafından doğrulanmış veya detaylandırılmış somut suçlamalar şu aşamada bulunmamaktadır.

Ekşioğlu'nun adı, geçmişte Sedat Peker'in bazı videolarında geçtiği için farklı spekülasyonlar ortaya atılmıştır. Fakat bu iddialar netlik kazanmadığı sürece sadece spekülasyon olarak değerlendirilmelidir.

İlgili kurumların ve yargının yapacağı inceleme sonucunda suçlamalarla ilgili kesin ve güvenilir bilgiler kamuoyuna aktarılacaktır. Bu nedenle, özellikle hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi adına resmi açıklamaların takip edilmesi önem taşımaktadır.

CİHAN EKŞİOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya gelen Cihan Ekşioğlu, 1987 doğumludur ve 38 yaşındadır. İş insanı olmasının yanında ekonomist ve araştırmacı kimlikleriyle de tanınan Ekşioğlu, eğitim hayatını ekonomi alanında tamamlamıştır.

Kişisel hayatında Katerina Ekşioğlu ile evli olan Ekşioğlu, iki çocuk babasıdır. Ailesine ve iş hayatına gösterdiği özenle tanınan Ekşioğlu, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de dikkat çekmektedir.

CİHAN EKŞİOĞLU SERVETİ NE KADAR?

Cihan Ekşioğlu'nun serveti ve ekonomik gücü hakkında kesin ve net rakamlar kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Ancak EKBA Holding çatısı altında bulunan şirketleri ve farklı sektörlerdeki yatırımları, onun Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olduğunu göstermektedir.

İnşaat, savunma teknolojileri ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmaları, Ekşioğlu'nun geniş bir iş ağına sahip olduğunu ve yüksek ekonomik bir güç oluşturduğunu işaret etmektedir. Ayrıca yönetim kurulu başkanlığı yaptığı holdingin sektördeki yeri, servetinin büyüklüğüne dair dolaylı ipuçları vermektedir.

Servet ve iş hacmi hakkında daha kesin ve güncel bilgi, ilgili finansal raporlar ve resmi açıklamalarla netleşecektir.