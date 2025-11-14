Haberler

Cihan Alpay kimdir? Ece Vahapoğlu'nun eski eşi Cihan Alpay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Cihan Alpay kimdir? Ece Vahapoğlu'nun eski eşi Cihan Alpay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Cihan Alpay, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak hem iş dünyasında hem de sosyal girişimcilik alanında dikkat çekiyor. İş zekâsı ve stratejik vizyonuyla tanınan Cihan Alpay kimdir? Ece Vahapoğlu'nun eski eşi Cihan Alpay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Cihan Alpay, Türkiye iş dünyasının tanınan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Stratejik iş zekâsı ve sosyal girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla bilinen Cihan Alpay kimdir? Ece Vahapoğlu'nun eski eşi Cihan Alpay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

CİHAN ALPAY KİMDİR?

Cihan Alpay, Türkiye iş dünyasında stratejik vizyonu ve sosyal sorumluluk odaklı projeleriyle tanınan bir girişimci ve yöneticidir. Boyner Holding ile güçlü bağları olan Alpay, özellikle Buluşum isimli sosyal girişimcilik platformunun kurucusu ve CEO'su olarak dikkat çeker.

Ailesi de iş dünyasında aktif bir rol oynuyor: Ablası Ümit Boyner, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alırken, ağabeyi Cem Boyner ile ilişkileri iş dünyasının yakından izlediği bir profil sunar.

CİHAN ALPAY KAÇ YAŞINDA?

Doğum yılı 1967 olan Cihan Alpay, 2025 itibarıyla yaklaşık 58 yaşındadır.

CİHAN ALPAY NERELİ?

Cihan Alpay'ın doğum yeri hakkında net bilgi olmasa da, ailesinin İstanbul merkezli iş bağlantıları ve Boyner ailesiyle olan yakın ilişkileri, Alpay'ın İstanbul iş dünyasında doğup büyüdüğünü düşündürmektedir.

CİHAN ALPAY NE İŞ YAPIYOR?

Sosyal Girişimcilik ve "Buluşum" Platformu

Buluşum, toplumsal fayda odaklı projeleri desteklemeyi amaçlayan bir platformdur.

Görev: Cihan Alpay, Buluşum'un CEO'su olarak platformun stratejik yönlendirilmesinde kilit rol oynar.

Destek Modeli: Platform, sosyal girişimciler için finansal destek sağlamanın yanı sıra mentorluk, iş ağı ve görünürlük de sunar.

Başarılar: Desteklenen projeler arasında "Sinemasal", "Yuvarla", "SoruSana", "Ustamdan" gibi sosyal girişimler yer almaktadır.

Toplumsal Etki: Buluşum, kaynak bulmakta zorlanan girişimcilere cesaret ve sürdürülebilirlik sunar.

Sürdürülebilir Proje Desteği: Alpay'ın liderliğinde platform, genç ve vizyoner girişimcilerin kapısına mentorluk ve finansman fırsatlarını açıyor.

İş Dünyası Bağlantıları

Cihan Alpay, Boyner Holding ile güçlü kurumsal ilişkilere sahiptir. Ailesi Boyner ailesiyle doğrudan bağlantılıdır; bu da onun hem finansal hem stratejik kaynaklara erişimini güçlendirir. Stratejik girişim ve bağışçılık konularında deneyimli olarak, sadece bir yöneticiden daha fazlası; bir stratejik bağışçılık döngüsü kurucusu olarak da anılmaktadır.

