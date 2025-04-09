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Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir? NOW TV Çift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Çift Kişilik Oda dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük ilgi görüyor. "Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir?" sorusu, diziseverlerin en çok araştırdığı başlıklardan biri olurken, aynı zamanda "Çift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak?" ve "Oyuncu kadrosunda kimler var?" soruları da merakla bekleniyor.

Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Çift Kişilik Oda dizisi, romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan gibi güçlü isimlerin başrolde yer aldığı proje, yaz aylarında ekran başına kilitleyecek yapımlardan biri olmaya aday. Peki, Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ne? Çift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak ve hangi oyuncular kadroda yer alıyor? İşte tüm detaylar…

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"King the Land" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan "Çift Kişilik Oda"nın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyiciyi aşk, aile ve hayallerin büyülü atmosferinde sıcak bir yolculuğa çıkaracağının sinyallerini verdi.

Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir? NOW TV Çift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Özge Demirci, Oğuzhan Şener, Murat Düz ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir? NOW TV Çift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

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