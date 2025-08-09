Çiçek Abbas Nazlı kimdir? Pembe Mutlu kimdir, kaç yaşında?

1982 yapımı "Çiçek Abbas" filminde canlandırdığı "Nazlı" karakteriyle tanınan Pembe Mutlu, Yeşilçam'ın sessiz ama iz bırakan kadın oyuncularından biri olarak hafızalara kazındı. Duru güzelliği, sade oyunculuğu ve dönemin sinema anlayışına uygun duruşuyla özellikle 1980'li yıllarda kamera karşısında sıkça görüldü. Pembe Mutlu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Peki, Çiçek Abbas Nazlı Kimdir? Pembe Mutlu kimdir?

PEMBE MUTLU KİMDİR?

Türk sinemasının nostaljik yüzlerinden biri olan Pembe Mutlu, zaman zaman sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Gençlik yıllarında modellik yaparak sanat dünyasına adım atan oyuncu, daha sonra Yeşilçam'ın aranan kadın yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle 1980'li yıllarda peş peşe yer aldığı yapımlarla tanınan Pembe Mutlu, en çok "Çiçek Abbas" filmindeki "Nazlı" karakteriyle hafızalara kazındı. Bunun yanı sıra Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı "Davaro" filminde canlandırdığı "Cano" karakteri de sinema severlerin unutamadığı performanslar arasında yer aldı. Sinemadaki aktif kariyerini 1990'lı yılların başında noktalayan Mutlu, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor. Ancak geçmişte rol aldığı filmler hâlâ televizyon kanallarında ve dijital platformlarda izlenmeye devam ediyor. Bu nedenle sanatçının yaşı, biyografisi ve güncel hali merak konusu olmaya devam ediyor.

PEMBE MUTLU KAÇ YAŞINDA?

1955 yılında dünyaya gelen 70 yaşındaki Pembe Mutlu'nun özel hayatına dair pek fazla bilgi bulunmamakla birlikte, sanat camiasında bıraktığı iz hâlâ taze. Güzelliği, duru ekran görüntüsü ve abartıdan uzak oyunculuğuyla Yeşilçam'ın sessiz ama etkili kadın yıldızlarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

PEMBE MUTLU NERELİ?

Gerçek adı Pembe Gül olan sanatçı, 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Pembe Mutlu'nun doğup büyüdüğü şehir olan Denizli, onun sanat yolculuğunun ilk durağı olarak anılıyor.