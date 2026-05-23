Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, teknik direktör ve transferlere dair açıklama yaptı. Gündemlerinde yabancı teknik adamın da olduğunu ifade eden Mahmut Uslu, ''Şu an masamızda hem yerli hem yabancı olmak üzere 2-3 teknik adam alternatifi bulunuyor" dedi.
Fenerbahçe’de haziran başında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketlilik sürüyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde yer alan kulübün tecrübeli isimlerinden Mahmut Uslu, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon planlaması, teknik direktör arayışları ve transfer çalışmaları hakkında önemli detaylar paylaştı.
''YERLİ VE YABANCI 2-3 TEKNİK ADAM''
Yeni sezonda takımı emanet edecekleri teknik adam konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Mahmut Uslu, listenin hem yerli hem de yabancı alternatiflerden oluştuğunu söyleyerek "Teknik direktör konusunun bayramdan sonra netleşeceğini öngörüyorum. İnce elenip sık dokunması gereken bir süreç. Şu an masamızda hem yerli hem yabancı olmak üzere 2-3 teknik adam alternatifi bulunuyor." dedi.
ESKİ FUTBOLCULARDAN ÖZEL TRANSFER KOMİTESİ
Transfer stratejileri ve oyuncu izleme faaliyetlerine de değinen Uslu, kulüp hafızasından yararlanmak adına özel bir hamle yaptıklarını açıkladı ve eski sembol oyuncularından oluşan bir ekip kurduklarını belirterek "Geçtiğimiz yıl bayram döneminde Güney Amerika'ya giderek bazı temaslarda bulunmuştum. Şu anda elimizde transfer listemize dahil edebileceğimiz oyuncularla ilgili ciddi veriler var. Aralarında Oğuz Çetin’in de yer aldığı, kulübümüzün eski sporcularından oluşan özel bir komite kurduk ve bu doneleri onlara teslim ettik. Bu ekip oyuncuları detaylıca tarıyor. Onların onay verdiği, beğendiği isimler üzerinden biz de kulüpleriyle resmi görüşmelere başlamak adına harekete geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.