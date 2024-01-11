CHP Yalova Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Yalova Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Yalova Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Yalova'da merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Yalova Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Yalova Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

CHP YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Yalova Belediye Başkan adayı Mehmet Gürel oldu.

CHP YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET GÜREL KİMDİR?

Mehmet Gürel, 1975 yılında Yalova'da doğdu. Yalova Lisesi'den sonra eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge Planlaması'ndan mezun oldu.

MEHMET GÜREL

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Vahap Seçer

15 İLDEKİ ADAYLAR