CHP Trabzon belediye başkan adayları kim? CHP Trabzon'da kimi belediye başkan adayı gösterdi?
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi! CHP'de yaşanan gelişmeler sonrası CHP Trabzon ilçe adayları kim? CHP Trabzon'da kimi belediye başkan adayı gösterdi, merak edildi. Peki, CHP Trabzon ilçe adayları kim?
CHP çok sayıda belediye başkan adayını açıklamış, açıklanmayan şehirler ise merakla bekleniyor. Peki, CHP Trabzon ilçe adayları kim? CHP Trabzon'da kimi belediye başkan adayı gösterdi?
CHP TRABZON İLÇE ADAYLARI KİM?
CHP'de 209 Belediye Başkan Adayı daha belirlendi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir oldu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atlıhan Atila oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Süha Saral oldu. Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü Şahar oldu.
Kulis bilgilerine göre ise Ankara'da ise 10 ilçe belli oldu. Ayaş ilçesinde İzzet Demircioğlu'nun adaylığı Parti Meclisi'nden geçti.
İşte 209 il ve ilçenin belediye başkan adayları:
ADANA ALADAĞ KEMAL ÖZDEMİR
ADANA KARAİSALI FADİME GEÇİOĞLU
ADANA KARATAŞ ALİ BEDRETTİN KARATAŞ
ADANA KOZAN SUDİYE GİZEM AKSOYLU
ADANA SARIÇAM HÜSEYİN GÖÇMEN
AFYONKARAHİSAR BAYAT HÜSEYİN ÖZAKTAN
AFYONKARAHİSAR DİNAR VEYSEL TOPÇU
AFYONKARAHİSAR HOCALAR MUSTAFA YİĞİT
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARADİLLİ HÜSEYİN ŞAHİN
AĞRI ELEŞKİRT NİHAT SERHATLI
AĞRI MERKEZ ERKAN BULUT
AKSARAY ESKİL RESUL GÜÇ
AKSARAY ORTAKÖY RAMAZAN BALIKÇI
AKSARAY SULTANHANI İSMAİL SÖYLEMEZ
ANKARA AYAŞ İZZET DEMİRCİOĞLU
ANKARA BALA İSA KAPLAN
ANKARA BEYPAZARI ÖZER KASAP
ANKARA EVREN ARİF GÜÇLÜ
ANKARA GÖLBAŞI YAKUP ODABAŞI
ANKARA HAYMANA LEVENT KOÇ
ANKARA KALECİK SATILMIŞ KARAKOÇ
ANKARA KIZILCAHAMAM COŞKUN ÜNAL
ANKARA MAMAK VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN
ANKARA NALLIHAN ERTUNÇ GÜNGÖR
ANKARA POLATLI MÜRSEL YILDIZKAYA
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR MUHİTTİN BÖCEK
ANTALYA GAZİPAŞA MEHMETALİ YILMAZ
ANTALYA KORKUTELİ HASAN CAN CARAN
AYDIN KARACASU MUSTAFA BÜYÜKYAPICI
BALIKESİR AYVALIK MESUT ERGİN
BALIKESİR BURHANİYE ALİ KEMAL DEVECİLER
BALIKESİR ERDEK BURHAN KARIŞIK
BALIKESİR GÖMEÇ MELİH BAĞCI
BALIKESİR SINDIRGI SERKAN SAK
BARTIN ULUS SABRİ AKTAŞ
BATMAN GERCÜŞ HABİP ARAS
BATMAN HASANKEYF AGİT ERDEM
BATMAN MERKEZ HASAN SÜNÜK
BATMAN SASON YÜCEBAĞ HÜSAMETTİN YAŞAR
BİNGÖL ADAKLI YILDIRIM GÜRLÜK
BİNGÖL GENÇ FERHAT TAŞDEMİR
BİNGÖL KİĞI İBRAHİM KUDİŞ
BİNGÖL MERKEZ YÜCEL DARA GÖKEL
BİNGÖL SOLHAN ADİL ÇAKAR
BİNGÖL YAYLADERE SABRİ AKYÜREK
BİNGÖL YEDİSU MEHMET ŞERİF MEMİOĞLU
BELEDİYE Adı Soyadı
BİTLİS ADİLCEVAZ MEHMET REŞİT ÖNAL
BURDUR MERKEZ ALİ ORKUN ERCENGİZ
BURSA BÜYÜKORHAN MUSTAFA OKTAY
BURSA KESTEL CEVAT ASA
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ŞÜKRÜ ERDEM
BURSA YENİŞEHİR SADİ AKTAŞ
ÇANAKKALE BİGA GÜMÜŞÇAY HASAN KIRIM
ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ BİROL ARSLAN
ÇORUM MECİTÖZÜ VELİ AYLAR
ÇORUM MERKEZ DÜVENCİ HÜSEYİN TÜRK
ÇORUM MERKEZ HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU
ÇORUM SUNGURLU MÜSLÜME SALO
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
DENİZLİ BULDAN MEHMET ALİ ORPAK
DENİZLİ ÇAMELİ İRFAN ÖZCAN
DENİZLİ GÜNEY MAHMUT TOPRAKÇI
DENİZLİ PAMUKKALE ALİ RIZA ERTEMÜR
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR CAFER PEKDEMİR
DİYARBAKIR BAĞLAR MUSTAFA AKYÜZ
DİYARBAKIR BİSMİL ABDURRAHİM SÖNMEZ
DİYARBAKIR ÇINAR HALİT KAYA
DİYARBAKIR EĞİL AHMET AKTAY
DİYARBAKIR HANİ MEHMET İLHAMİ ÜNAL
DİYARBAKIR KAYAPINAR CANAN DEMİR
DİYARBAKIR KULP MEHMET SUAT AY
DİYARBAKIR LİCE SIDDIK BAYRAM
DÜZCE MERKEZ SEDAT ÇELİKEL
DÜZCE MERKEZ BOĞAZİÇİ MUSTAFA OCAK
EDİRNE HAVSA HÜSEYİN ÖZDEN
EDİRNE İPSALA CENAN TETİK
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR ATLIHAN ATİLA
ERZURUM YAKUTİYE ADNAN ATALAY
ESKİŞEHİR ALPU GÜRBÜZ GÜLLER
ESKİŞEHİR BEYLİKOVA HAKAN KARABACAK
ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İSA AKKAYA
ESKİŞEHİR HAN ERDAL ŞANLI
ESKİŞEHİR İNÖNÜ BALKAN AKTAŞ
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE İSHAK GÜNDOĞAN
ESKİŞEHİR MİHALGAZİ HASAN ÜNAL
ESKİŞEHİR SARICAKAYA SAFİYE KESGİN
ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ UĞUR TEPE
GÜMÜŞHANE ŞİRAN KAYHAN KILIÇ
HAKKARİ ÇUKURCA MEHMET SALMAN KORUÇİ
HAKKARİ MERKEZ CÜNEYT ÖZBEK
HAKKARİ ŞEMDİNLİ ABDULSELAM ALAN
HATAY DÖRTYOL BAHADIR AMAÇ
BELEDİYE Adı Soyadı
HATAY PAYAS CABBAR ASLAN
HATAY YAYLADAĞI MEHMET KALABAŞ
ISPARTA AKSU MEHMET ÇETİN
ISPARTA ATABEY MEHMET ATICI
ISPARTA MERKEZ ATAKAN YAZGAN
ISPARTA YALVAÇ HAKİ ALLAR
İSTANBUL ATAŞEHİR ONURSAL ADIGÜZEL
İSTANBUL ŞİŞLİ RESUL EMRAH ŞAHAN
İSTANBUL ARNAVUTKÖY TEKİN ARAS
İSTANBUL BAĞCILAR CEM KILIÇ
İSTANBUL BAHÇELİEVLER EMİNE GÜLİZAR EMECEN
İSTANBUL BEŞİKTAŞ RIZA AKPOLAT
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MEHMET MURAT ÇALIK
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE HASAN AKGÜN
İSTANBUL ESENLER HASAN DALKIRAN
İSTANBUL KARTAL GÖKHAN YÜKSEL
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE KEMAL ÇEBİ
İSTANBUL MALTEPE ESİN KÖYMEN
İSTANBUL SULTANBEYLİ AYHAN KOÇ
İSTANBUL SULTANGAZİ FERHAT EPÖZDEMİR
KARABÜK EFLANİ İBRAHİM YALÇIN
KARABÜK MERKEZ BAYRAM KARADAĞ
KARS AKYAKA ABA MÜSLÜM DENİZ
KARS ARPAÇAY MAHİR DEMİRBAŞ
KARS DİGOR HAYRETTİN DİNLER
KASTAMONU MERKEZ HASAN BALTACI
KAYSERİ DEVELİ FARUK KÜRKCÜ
KAYSERİ HACILAR KADİR ADANIR
KAYSERİ KOCASİNAN MUSTAFA YILDIZ
KAYSERİ MELİKGAZİ ÖZGÜR ALÇI
KAYSERİ TALAS HACI İBRAHİM YILDIRIM
KIRIKKALE MERKEZ AHMET ÖNAL
KOCAELİ ÇAYIROVA MUHARREM GÖKÇE
KOCAELİ İZMİT FATMA KAPLAN HÜRRİYET
KOCAELİ KÖRFEZ TAYFUN BALIKÇI
KONYA EREĞLİ ÜMİT AKPINAR
KONYA YUNAK ŞEVKET TUROĞLU
KÜTAHYA DUMLUPINAR ZEKERİYA YILMAZ
KÜTAHYA SİMAV BÜNYAMİN KISA
KÜTAHYA SİMAV ÇİTGÖL MEHMET DUYMUŞ
KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ TURAN SÜMER
KÜTAHYA MERKEZ SEYİTÖMER HALİT ESEN
KÜTAHYA ŞAPHANE LÜTFİ MUTLU
KÜTAHYA TAVŞANLI BALIKÖY ŞAFAK KINAY
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR AHMET ARAS
MUĞLA DATÇA AYTAÇ KURT
BELEDİYE Adı Soyadı
MUĞLA MİLAS FEVZİ TOPUZ
MUĞLA ORTACA EVREN TEZCAN
MUĞLA ULA MEHMET CANER
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ARİF YOLDAŞ ALTIOK
ORDU GÜLYALI UĞUR CÖRÜT
ORDU KABATAŞ BÜLENT GÜNEY
OSMANİYE DÜZİÇİ ELLEK İBRAHİM COŞKUN
OSMANİYE DÜZİÇİ YARBAŞI MUSTAFA KAYNAR
RİZE ÇAYELİ BÜYÜKKÖY MEVLÜT ÇAĞIRAN
RİZE ÇAYELİ HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU
RİZE HEMŞİN BAŞAR CUMBUR
RİZE MERKEZ NECATİ TOPALOĞLU
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR AZİZE ÇEROĞLU
SAKARYA ADAPAZARI SABRİ ANIL ÖZKAN
SAKARYA KARAPÜRÇEK VOLKAN DOĞAN
SAKARYA KAYNARCA ERSAN CEYLAN
SAKARYA KOCAALİ MİTHAT SARI
SAKARYA SERDİVAN AYDOĞAN ARSLAN
SAKARYA TARAKLI CEMAL DOĞAN
SAMSUN ATAKUM SERHAT TÜRKEL
SAMSUN İLKADIM MURAT ŞENEL
SİİRT BAYKAN KADİR TAŞKIN
SİİRT ERUH SEYİTĞAN ALP
SİİRT PERVARİ NEJDET BEYTEKİN
SİİRT ŞİRVAN MEHMET OTAĞ
SİİRT TİLLO TARIK BARAN
SİVAS MERKEZ TACETTİN KEPENEK
SİVAS ZARA MEHMET ALİ ASLAN
ŞANLIURFA AKÇAKALE İSA GÜÇLÜ
ŞANLIURFA EYYÜBİYE MEHMET EMİN AYATA
ŞANLIURFA HALFETİ MEHMET SEVTEKİN
ŞANLIURFA SURUÇ BURHAN KILIÇ
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR MEHMET NUR YAMAN
ŞIRNAK CİZRE ÖMER YALDIZ
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK SADIK KARAHAN
ŞIRNAK İDİL KARALAR MUHİTTİN ÖZCAN
ŞIRNAK İDİL SIRTKÖY SERHAT UNKÜR
ŞIRNAK İDİL ABDULCEBBAR BADUR
ŞIRNAK MERKEZ BALVEREN CEVAHİR SANRI
ŞIRNAK SİLOPİ GÖRÜMLÜ MEHMET KOTLUKTEKİN
ŞIRNAK SİLOPİ MAHMUT YILDIZGÖRER
ŞIRNAK ULUDERE UZUNGEÇİT HAZIM HAYDAR
TEKİRDAĞ HAYRABOLU TUNCER BAŞOĞLU
TEKİRDAĞ MALKARA NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ MUSTAFA ONUR BOZKURTER
TEKİRDAĞ MURATLI VAROL TÜREL
BELEDİYE Adı Soyadı
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA VOLKAN NALLAR
TEKİRDAĞ ŞARKÖY ALPAY VAR
TOKAT ALMUS KINIK HACI YUSUF GEÇENE
TOKAT ERBAA COŞKUN TONKAL
TOKAT MERKEZ MURAT YAZICI
TOKAT REŞADİYE GÜLTEKİN YILMAZ
TRABZON BÜYÜKŞEHİR HASAN SÜHA SARAL
TRABZON ÇARŞIBAŞI HAYDAR ÇOBAN
TRABZON ÇAYKARA NAİM ÇİMEN
TRABZON DÜZKÖY ABİDİN ÇELİK
TRABZON KÖPRÜBAŞI POLAT KUMBASAR
TRABZON SÜRMENE İSMAİL AKSOY
TRABZON ŞALPAZARI MUSTAFA BAYRAM
TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK NEVZAT ALTAN
TUNCELİ NAZIMİYE ALİ EMRAH TEKİN
UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT REFİK TUNCAY
UŞAK BANAZ ETEM ERDEM
VAN BÜYÜKŞEHİR ŞÜKRÜ ŞAHAR
VAN ÇALDIRAN YAKUP ALADAĞ
VAN EDREMİT PERİHAN GÜNAY
VAN GEVAŞ MUSA BARAN
ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI CEVDET ERTÜRK
ZONGULDAK EREĞLİ HALİL POSBIYIK
ZONGULDAK KOZLU ALTUĞ DÖKMECİ
ZONGULDAK MERKEZ BEYCUMA AYTEKİN ÇAKMAKLI