CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru

9 askerimizin şehit düşmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel, Manisa programını iptal ederek MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının ardından yayınlanan MYK bildirisinde iktidara 6 soruldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da programını iptal ederek parti MYK'sini olağanüstü topladı.

TOPLANTI SONRASI MYK BİLDİRİSİ

Bugün gerçekleşen toplantının ardından yayınlanan MYK bildirisinde iktidara 6 soru yöneltildi. Toplantının ardından yayınlanan MYK bildirisi ise şu şekilde:

"Ülke olarak dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Pençe – Kilit Harekat Bölgesinden gelen şehit haberleri ile yine kahrolduk. 22-23 Aralık 2023 geceleri PKK terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan 12 evladımızın acısı milletimizin yüreğinde çok tazeyken, bir başka saldırıda 9 askerimizi şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. PKK terör örgütünü ve terörist saldırılarını lanetliyoruz. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaktır!

İKTİDARA 6 SORU

22-23 Aralık 2023'te yaşanan saldırıların ardından sorduğumuz sorular hala yanıtlanmamış, iktidar sorumluluğunu yerine getirmemiş, önlem almamış, kara haberlerin gelmesini engelleyememiştir. Dün gelen acı haberler, milletimizin endişelerini artırmıştır. O gün sorduğumuz soruları hatırlatıyoruz:

20 aydır süren Pençe – Kilit harekatının siyasi ve askeri hedefleri, bu hedeflere ulaşılma durumu nedir? Bölgede teröristlerin faaliyetlerine ilişkin istihbarat temininde zafiyet var mıdır? Teröristlerin saldırıları, üs bölgelerinin mevsimsel koşullara karşı yeterli korumaya ve gerekli tahkimata sahip olmaması sebebiyle mi önlenemiyor? İnsansız hava araçlarının mevsimsel koşullar nedeniyle uçamadığı durumlarda gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu? Üs bölgelerinin termal kamera vb. gözetleme sistemleri nicelik ve nitelik olarak yeterli mi? Yetersizse neden hızla giderilmiyor? Özellikle 'altın saat' olarak tabir edilen süre içinde sağlık desteği ve tıbbi müdahale için imkân ve kabiliyetler yeterli mi? Askeri sağlık sisteminin ilga edilmesinin bu zafiyetteki payı nedir?

Vatanımızın dört bir yanına bayrağımıza sarılı şehit cenazeleri gelmekte ve görülüyor ki, iktidar partisi, Mehmetçiklerimizin güvenliğini tam olarak sağlayamamaktadır.

Suudi Arabistan Kralı'nın yaşamını yitirmesinde üç günlük milli yas ilan edenlerin, şehitlerimiz için milletimizin bu çağrısını duymazdan gelmelerini unutmamız mümkün değildir.

Son dönemde yoğunluğu artan terörist saldırılarda kötü ve şahsi yönetilen dış politikanın etkileri olduğu açıktır. Köklü hariciye geleneğimizi reddetmeyen, ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi önceleyen akılcı bir dış politika anlayışına hızla dönülmelidir.

Bu saldırıların neden engellenemediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, sorumluların ihmali olup olmadığı derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İktidarın partimizce dile getirilen soruları ve çağrılarını aymazlıkla siyaset ve provokasyon malzemesi yapmasıyla bu sorun çözülemez. Milletimizin, bir vatan evladını daha yitirmeye tahammülü kalmamıştır. Hain saldırıların neden engellenemediği konusunun açıklığa kavuşturulmaması şehitlerimizin anısına saygısızlık, ülkemiz için ise bir milli güvenlik sorunudur.

AK Parti iktidarında terk edilmiş olsa da önemli devlet politikalarının belirlenişi ile takip edilişi sürecinde düzenli olarak ve böylesi yakıcı olaylarda acilen, başta ana muhalefet partisi olmak üzere siyasi partilerin yürütme tarafından bilgilendirilmesi bir devlet geleneğidir. Bugünden başlayarak, bu uygulamaya geri dönülmelidir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu gündemle toplanması ve milletimizin bilgilendirilmesi çağrımızı yineliyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, askerlerimizin güvenliği için üstümüze düşenleri yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Hepimizin başı sağ olsun."