CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta? CHP kurultay davasında suçlamalar neler? CHP'de kritik gün

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği 38. Olağan Kurultay, üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen yargı gündemindeki yerini koruyor. Parti tarihinde nadiren karşılaşılan bu dava, yalnızca kurultay sonuçlarını değil, CHP'nin mevcut yönetim yapısını da etkileyebilecek nitelikte. Gözler şimdi Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün yapılacak duruşmada. Peki, CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta? bu dava neden açıldı, olası senaryolar neler ve sonuçları CHP'nin geleceğini nasıl şekillendirebilir? CHP kurultay davasında olası senaryolar...

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması,

15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor.

CHP KURULTAY DAVASI NEDEN AÇILDI?

Davanın temelini, kurultay sürecinde yaşandığı iddia edilen çeşitli usulsüzlükler oluşturuyor. Davacılar, tüzüğe aykırı uygulamaların yapıldığını ve seçimin tarafsız şekilde yürütülmediğini savunuyor. İddialar arasında şunlar yer alıyor:

Delege iradesine dış müdahale olduğu

Oy kullanma sürecinde baskı ve yönlendirme yapıldığı

Divan başkanının tarafsız davranmadığı

Tüzüğe aykırı usullerle kararlar alındığı

Bu iddialar çerçevesinde kurultayın geçersiz sayılması ve sonuçlarının iptal edilmesi talep ediliyor.

CHP KURULTAY DAVASI SONUÇLARI NE OLABİLİR?

Mahkemeden çıkacak karar, CHP'nin siyasi geleceği üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Olası senaryolar şunlar:

Dava reddedilirse, mevcut CHP yönetimi görevine devam eder.

Kurultay iptal edilirse, seçimler geçersiz sayılır, yeni bir kurultay süreci başlatılabilir.

Mutlak butlan kararı çıkarsa, kurultay baştan itibaren "yok" sayılır, tüm sonuçlar hükümsüz olur.

Kayyum atanması durumunda, parti yönetimi geçici olarak yargı tarafından belirlenen kişilere devredilebilir.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKACAK MI?

"Mutlak butlan", hukuki bir işlemin baştan itibaren geçersiz olduğu anlamına gelir. Eğer mahkeme bu yönde karar verirse, 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultay hiç yapılmamış sayılabilir. Bu durumda, kurultayda seçilen genel başkan ve parti yönetimi hukuken görevde sayılmayabilir.

MUTLAK BUTLAN VE KAYYUM HANGİ HUKUKİ SONUÇLARI DOĞURABİLİR?

Mutlak butlan kararının ardından mahkeme, partinin mevcut yönetimini geçersiz sayabilir. Böyle bir durumda kayyum atanması da gündeme gelebilir. Kayyum, parti içinde yeniden kurultaya gidilmesi ve geçici yönetimin oluşturulması amacıyla atanabilir. Ancak bu sürecin hem siyasi hem hukuki sonuçları uzun vadede ciddi tartışmalara yol açabilir.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN CHP'NİN BAŞINA GEÇER Mİ?

Eğer kurultay iptal edilir ve mutlak butlan kararı kesinleşirse, 4-5 Kasım öncesi döneme geri dönülebilir. Bu da teknik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan konumuna dönmesi anlamına gelebilir. Ancak bu yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi bir süreçtir ve parti içindeki dinamikler de belirleyici olacaktır.