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CHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kırıkkale Adayları!

CHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kırıkkale Adayları!

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CHP Kırıkkale milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Kırıkkale Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kırıkkale Adayları!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Kırıkkale Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Kırıkkale, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kırıkkale Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Kırıkkale Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

AHMET ÖNAL

ÖMER ELDEMİR

ÜMİT DUMAN

Seçim Sonuçları

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