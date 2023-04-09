CHP Kastamonu milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Kastamonu Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kastamonu Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Kastamonu Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Kastamonu, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kastamonu Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Kastamonu Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

HASAN BALTACI

KADİR YALÇIN

ZİVER KAPLAN