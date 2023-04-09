CHP İzmir 2. Bölge milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili İzmir 2. Bölge Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İzmir 2. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili İzmir 2. Bölge Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: